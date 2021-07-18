«Лиллестрем» — «Мольде». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (18.07.2021)

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сегодня, 00:19

В 13-м туре чемпионата Норвегии «Лиллестрем» на домашней арене сыграет против «Мольде». Предлагаем прогноз с обзором ставок букмекеров на матч, который состоится 18 июля 2021 года.

Ставки букмекеров

В этой игре эксперты букмекерской конторы Бетсити считают фаворитом гостей. Ставки на победу «Мольде» идут по коэффициенту 1.86, на ничью можно поставить за 3.78, а победа «Лиллестрема» оценивается в 4.04.

Также аналитики считают, что команды покажут результативный футбол. Заключить пари на ТБ (2,5) предлагается по коэффициенту 1.71, ТМ (2,5) – 2.26.

Форма команд

«Лиллестрем» находится в отличной форме. Серия из шести матчей без поражений позволила команда оторваться от зоны вылета и обосноваться на седьмой позиции рейтинга.

В последнем туре Высшей лиги «Лиллестрем» разделил очки в гостях с «Волеренгой» (2:2).

«Мольде» вполне ожидаемо лидирует в турнирной таблице норвежского чемпионата. В активе команды девять побед и две ничьи, 2 поражения в пассиве. Последнее фиаско лидера случилось в позапрошлом туре, когда он неожиданно уступил в гостях «Сарпсборгу 08» (0:1), но затем последовала дежурная победа – дома над «Оддом» (5:0).

Информация для ставок

• «Мольде» выиграл 2 прошлых матча против «Лиллестрема»

• «Мольде» побеждал в 6 из 7 предыдущих играх чемпионата

• «Лиллестрем» выиграл 4 последних домашних поединка Высшей лиги

Прогноз

Нынешний «Лиллестрем» вполне способен дать достойный отпор «Мольде». Предлагаем рассмотреть ставку на ТБ (2,5) голов по коэффициенту 1.71 в букмекерской конторе Бетсити.

Букмекеры также предлагают высокий коэффициент на победу гостей в матче «Бранн» — «Мьёндален».