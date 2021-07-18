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«Лиллестрем» — «Мольде». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (18.07.2021)

сегодня, 00:19

В 13-м туре чемпионата Норвегии «Лиллестрем» на домашней арене сыграет против «Мольде». Предлагаем прогноз с обзором ставок букмекеров на матч, который состоится 18 июля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.283.621.93
Лига Ставок 4.10 3.55 1.87
Мелбет 4.10 3.84 1.76
1XBET 3.74 3.72 1.86
BetBoom 3.90 3.50 1.92

Ставки букмекеров

В этой игре эксперты букмекерской конторы Бетсити считают фаворитом гостей. Ставки на победу «Мольде» идут по коэффициенту 1.86, на ничью можно поставить за 3.78, а победа «Лиллестрема» оценивается в 4.04.

Также аналитики считают, что команды покажут результативный футбол. Заключить пари на ТБ (2,5) предлагается по коэффициенту 1.71, ТМ (2,5) – 2.26.

Форма команд

«Лиллестрем» находится в отличной форме. Серия из шести матчей без поражений позволила команда оторваться от зоны вылета и обосноваться на седьмой позиции рейтинга.

В последнем туре Высшей лиги «Лиллестрем» разделил очки в гостях с «Волеренгой» (2:2).

«Мольде» вполне ожидаемо лидирует в турнирной таблице норвежского чемпионата. В активе команды девять побед и две ничьи, 2 поражения в пассиве. Последнее фиаско лидера случилось в позапрошлом туре, когда он неожиданно уступил в гостях «Сарпсборгу 08» (0:1), но затем последовала дежурная победа – дома над «Оддом» (5:0).

Информация для ставок

• «Мольде» выиграл 2 прошлых матча против «Лиллестрема»
• «Мольде» побеждал в 6 из 7 предыдущих играх чемпионата
• «Лиллестрем» выиграл 4 последних домашних поединка Высшей лиги

Прогноз

Нынешний «Лиллестрем» вполне способен дать достойный отпор «Мольде». Предлагаем рассмотреть ставку на ТБ(2,5) голов по коэффициенту 1.71 в букмекерской конторе Бетсити.

Букмекеры также предлагают высокий коэффициент на победу гостей в матче «Бранн» — «Мьёндален».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.23 1.71 1.76 2.15
Лига Ставок 2.12 1.67 1.69 2.08
Мелбет 2.27 1.58
1XBET 2.24 1.60
BetBoom 3.30 1.29 2.10 1.67 1.66 2.12
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