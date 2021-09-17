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«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (18.09.2021)

вчера, 21:59

«Ливерпуль» примет «Кристал Пэлас» в рамках очередного тура Премьер-лиги Англии. Противостояние клубов из Ливерпуля и Лондона становится все ярче с каждым сезоном. «Ливерпуль» в прошлом сезоне был очень плох, сейчас команда выглядит намного лучше и готова доказывать, что неудачи остались позади. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.216.9515.86
Фонбет 1.23 6.70 14.00
BetBoom 1.21 7.04 14.49

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Ливерпуль». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.23. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 6.70 и на победу «Кристал Пэлас» по 14.00.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» расположился на третьей строчке в турнирной таблице. В активе команды три победы, одна ничья и ни одного поражения. Клуб забил девять голов и пропустил один мяч. В последних играх «Ливерпуль» не выглядит потерянным, эта команда продолжает давить на своих соперников и играет так, как в лучшие времена, когда «Ливерпуль» брал Кубок ЛЧ. Команда много забивает и аномально мало пропускает.

«Кристал Пэлас» находится на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе команды пять баллов. Клуб выиграл один поединок, дважды играл вничью и проиграл в одном матче. У команды в активе пять забитых и столько же пропущенных. «Кристал Пэлас» в прошлом сезоне выглядел очень плохо, команда ужасна в обороне, но еще хуже играет в атаке. В линии атаки у команды просто нет таких исполнителей, которые были бы способны решить исход поединка.

Информация для ставок

  • «Ливерпуль» не проигрывает вот уже девять игр кряду
  • «Кристал Пэлас» выиграл один матч из последних пяти
  • «Ливерпуль» забил 12 голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Ливерпуль» на ходу и сносит каждого соперника на своем пути. Сейчас команда очень много забивает и побеждает в каждом поединке, это отличное время для того, чтобы поставить на обе команды забьют и победа «Ливерпуля» по коэффициенту 2.95.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.66 1.51 2.09 1.80
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sv_1969
sv_1969
вчера в 22:50
Победа хозяев
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