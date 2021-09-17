«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (18.09.2021)

1631905191

вчера, 21:59

«Ливерпуль» примет «Кристал Пэлас» в рамках очередного тура Премьер-лиги Англии. Противостояние клубов из Ливерпуля и Лондона становится все ярче с каждым сезоном. «Ливерпуль» в прошлом сезоне был очень плох, сейчас команда выглядит намного лучше и готова доказывать, что неудачи остались позади. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Ливерпуль». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.23. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 6.70 и на победу «Кристал Пэлас» по 14.00.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» расположился на третьей строчке в турнирной таблице. В активе команды три победы, одна ничья и ни одного поражения. Клуб забил девять голов и пропустил один мяч. В последних играх «Ливерпуль» не выглядит потерянным, эта команда продолжает давить на своих соперников и играет так, как в лучшие времена, когда «Ливерпуль» брал Кубок ЛЧ . Команда много забивает и аномально мало пропускает.



«Кристал Пэлас» находится на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе команды пять баллов. Клуб выиграл один поединок, дважды играл вничью и проиграл в одном матче. У команды в активе пять забитых и столько же пропущенных. «Кристал Пэлас» в прошлом сезоне выглядел очень плохо, команда ужасна в обороне, но еще хуже играет в атаке. В линии атаки у команды просто нет таких исполнителей, которые были бы способны решить исход поединка.

Информация для ставок

«Ливерпуль» не проигрывает вот уже девять игр кряду

«Кристал Пэлас» выиграл один матч из последних пяти

«Ливерпуль» забил 12 голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Ливерпуль» на ходу и сносит каждого соперника на своем пути. Сейчас команда очень много забивает и побеждает в каждом поединке, это отличное время для того, чтобы поставить на обе команды забьют и победа «Ливерпуля» по коэффициенту 2.95.