«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (18.09.2021)

«Ливерпуль» примет «Кристал Пэлас» в рамках очередного тура Премьер-лиги Англии. Противостояние клубов из Ливерпуля и Лондона становится все ярче с каждым сезоном. «Ливерпуль» в прошлом сезоне был очень плох, сейчас команда выглядит намного лучше и готова доказывать, что неудачи остались позади. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.
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сегодня, 17:00
Ставки букмекеров
Фаворит противостояния — «Ливерпуль». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.23. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 6.70 и на победу «Кристал Пэлас» по 14.00.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Ливерпуль» расположился на третьей строчке в турнирной таблице. В активе команды три победы, одна ничья и ни одного поражения. Клуб забил девять голов и пропустил один мяч. В последних играх «Ливерпуль» не выглядит потерянным, эта команда продолжает давить на своих соперников и играет так, как в лучшие времена, когда «Ливерпуль» брал Кубок ЛЧ. Команда много забивает и аномально мало пропускает.
«Кристал Пэлас» находится на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе команды пять баллов. Клуб выиграл один поединок, дважды играл вничью и проиграл в одном матче. У команды в активе пять забитых и столько же пропущенных. «Кристал Пэлас» в прошлом сезоне выглядел очень плохо, команда ужасна в обороне, но еще хуже играет в атаке. В линии атаки у команды просто нет таких исполнителей, которые были бы способны решить исход поединка.
Информация для ставок
- «Ливерпуль» не проигрывает вот уже девять игр кряду
- «Кристал Пэлас» выиграл один матч из последних пяти
- «Ливерпуль» забил 12 голов в последних пяти матчах
Прогноз
«Ливерпуль» на ходу и сносит каждого соперника на своем пути. Сейчас команда очень много забивает и побеждает в каждом поединке, это отличное время для того, чтобы поставить на обе команды забьют и победа «Ливерпуля» по коэффициенту 2.95.