«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (23.05.2021)

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вчера, 23:56

«Ливерпуль» сыграет против «Кристал Пэлас» в рамках последнего тура Английской Премьер-Лиги. Этот поединок состоится 23 мая 2021 года. «Ливерпуль» имеет неплохие шансы на попадание в Лигу чемпионов, клубу в этом поединке нужна будет только победа. Это будет интересный поединок, где даже не самый сильный «Кристал Пэлас» может удивить всех болельщиков футбола. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Ливерпуль». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.15. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 8.50. Еще одна актуальная ставка — обе команды забьют по коэффициенту 2.12.

Форма команд

«Ливерпуль» в этом сезоне играет очень плохо. Практически весь сезон клуб играет без своего главного центрального защитника — Вирджила ван Дейка. Клуб набрал 66 пунктов и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе «красных» 19 побед, девять ничьих и столько же поражений. Всего в этом сезоне у «Ливерпуля» 66 забитых и 42 пропущенных. Команда в последних матчах играет очень хорошо и имеет серию без поражений. В этой игре клубу нужна только победа, любая ошибка может дорого обойтись «Ливерпулю».

«Кристал Пэлас» набрал 44 пункта и находится на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 12 побед, восемь ничьих и 17 поражений. Клуб забил 41 мяч и пропустил 64 мяча. В последних поединках у команды всё очень плохо, клуб играет не лучшим образом и раз за разом теряет очки. «Кристал Пэлас» уже обеспечил себе сохранение прописки в Премьер-Лиге, команда будет играть в свое удовольствие.

Информация для ставок

«Кристал Пэлас» проиграл в трех матчах из последних пяти

«Ливерпуль» забил 12 мячей в пяти последних матчах

У «Ливерпуля» серия из восьми матчей кряду без поражений во всех турнирах

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.05. Также стоит поставить на то, что оба клуба забьют и победит «Ливерпуль» по коэффициенту 2.60.