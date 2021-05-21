«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (23.05.2021)

«Ливерпуль» сыграет против «Кристал Пэлас» в рамках последнего тура Английской Премьер-Лиги. Этот поединок состоится 23 мая 2021 года. «Ливерпуль» имеет неплохие шансы на попадание в Лигу чемпионов, клубу в этом поединке нужна будет только победа. Это будет интересный поединок, где даже не самый сильный «Кристал Пэлас» может удивить всех болельщиков футбола. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.
|
- : -
завтра, 18:00
Ставки букмекеров
Фаворит матча — «Ливерпуль». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.15. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 8.50. Еще одна актуальная ставка — обе команды забьют по коэффициенту 2.12.
Форма команд
«Ливерпуль» в этом сезоне играет очень плохо. Практически весь сезон клуб играет без своего главного центрального защитника — Вирджила ван Дейка. Клуб набрал 66 пунктов и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе «красных» 19 побед, девять ничьих и столько же поражений. Всего в этом сезоне у «Ливерпуля» 66 забитых и 42 пропущенных. Команда в последних матчах играет очень хорошо и имеет серию без поражений. В этой игре клубу нужна только победа, любая ошибка может дорого обойтись «Ливерпулю».
«Кристал Пэлас» набрал 44 пункта и находится на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 12 побед, восемь ничьих и 17 поражений. Клуб забил 41 мяч и пропустил 64 мяча. В последних поединках у команды всё очень плохо, клуб играет не лучшим образом и раз за разом теряет очки. «Кристал Пэлас» уже обеспечил себе сохранение прописки в Премьер-Лиге, команда будет играть в свое удовольствие.
Информация для ставок
- «Кристал Пэлас» проиграл в трех матчах из последних пяти
- «Ливерпуль» забил 12 мячей в пяти последних матчах
- У «Ливерпуля» серия из восьми матчей кряду без поражений во всех турнирах
Прогноз
В этом матче можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.05. Также стоит поставить на то, что оба клуба забьют и победит «Ливерпуль» по коэффициенту 2.60.