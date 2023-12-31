«Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (01.01.2024)

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вчера, 14:25

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.45. Победа «сорок» оценивается по коэффициенту 6.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.12. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Ливерпуль» является лидером АПЛ на данный момент с 42 очками в активе. Команда делит это место с «Астон Виллой», но имеет на одну игру, сыгранную меньше и в случае победы сможет стать единоличным лидером. Несмотря на спад в игре «Ньюкасл Юнайтед», хозяевам нельзя недооценивать, ведь соперник может заказать за любую осечку. Два последних поединка «красных» завершились победой над «Бернли» (2:0) и ничьей с «Арсеналом» (1:1).

«Ньюкасл Юнайтед» не выдержал нагрузки и уже можно утверждать, что команда попала в кризис, откуда придется выбираться и исправлять ошибки. «Сороки» опустились на девятое место с 29 баллами и только победы в ближайших встречах могут немного поднять их вверх по турнирной таблице АПЛ . Два последних матча «Ньюкасл Юнайтед» завершились поражениями от «Ноттингем Форест» (1:3) и «Лутон Таун» (0:1).

Информация для ставок

«Ливерпуль» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ньюкасл Юнайтед» проиграл шесть из семи последних матчей во всех турнирах

«Ливерпуль» выиграл пять последних матчей у «сорок»

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

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