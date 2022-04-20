«Локомотив» — «Нижний Новгород». Прогноз на матч чемпионата России. (23.04.2022)

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вчера, 17:15

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «железнодорожники». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.7. Победа «Нижний Новгород» оценивается по 5.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.3. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.63. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.88.

Форма команд

«Нижний Новгород» провел неплохой сезон, как для дебютанта РПЛ , однако еще не решил главную задачу сохранения места в чемпионате. На данный момент клуб идет на 11 позиции с 28 набранными баллами и только на три пункта опережает соперника, идущего в зоне вылета на 12 месте. Чтобы обеспечить себе следующий сезон в РПЛ коллективу следует серьезно отнестись к заключительным турам чемпионата России. В последнем матче «Нижний Новгород» сыграл вничью с «Химками» (0:0), а ранее минимально уступил «Динамо» (0:1).

Московский клуб не может записать себе нынешний сезон в актив и сменил сразу нескольких тренеров. Это привело к тому, что «Локомотив» занимает только шестое место в турнирной таблице с 38 очками и на пять пунктов отстает от четвертой позиции, при этом сыграв на одну игру меньше соперника. Чтобы попасть в еврокубки, «железнодорожники» обязаны показать максимальный результат, который и ждут от них болельщики. В двух последних поединках «Локомотив» сыграл вничью с «Сочи» (2:2), а ранее разгромно проиграл «Ростову» (1:4).

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей «Локомотива» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Шесть из семи встреч «Нижнего Новгорода» за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Нижний Новгород» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

В матче первого круга между клубами сильнее оказался «Локомотив» (2:1)

Прогноз

«Локомотив», несмотря на небольшой спад, выглядит на голову сильнее «Нижнего Новгорода» на данном отрезке сезона. У гостей не клеится игра в последних матчах, поэтому предлагаем остановить выбор на «железнодорожниках». Сделать ставку на «Локомотив» можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Фонбет.