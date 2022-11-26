«Локомотив» — «Пари НН». Прогноз на матч кубка России. (27.11.2022)

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вчера, 23:44

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «железнодорожники». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.9. Победа «Пари НН» оценивается по 4.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.87. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«Локомотив» проиграл последний тур и усложнил свое положение в борьбе за выход в плей-офф кубка России. Теперь «железнодорожников» устроит только победа с любым счетом в оставшемся матче, ведь сейчас команда набрала восемь пунктов и отстает на два очка от «Пари НН». В случае победы московский клуб проходит дальше вне зависимости от параллельной встречи. В прошлой игре «Локомотив» уступил на выезде «Краснодару» в кубке России (0:1), а в чемпионате проиграл московскому «Спартаку» (1:2).

«Пари НН» несмотря на текущее второе место с 10 баллами в группе, очень рискует оказаться за бортом плей-офф турнира. Поражение в выездной встрече с «Локомотивом» в последнем туре определит команду из Нижнего Новгорода в путь регионов для дальнейшего участия, чего коллектив стремится избежать. В прошлой игре кубка «Пари НН» обыграл на выезде «Химки» (2:1 по пен.), а в чемпионате на своем поле одолел «Ахмат» (3:2).

Информация для ставок

«Локомотив» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Пари НН» выиграл только три выездных матча из десяти последних в основное время

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Локомотив» выиграл два из четырех последних встреч с «Пари НН»

Прогноз

Мало веры осталось у болельщиков в «Локомотив» в этом сезоне. Предполагаем, что у хозяев и в этой встрече возникнут проблемы, а матч закончится вничью. Сделать ставку на такой результат можно по коэффициенту 3.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.