«Лорьян» — «Метц». Прогноз на матч Лиги 1 (16.05.2021)

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сегодня, 16:44

В 37-м туре чемпионата Франции «Лорьян» на своем поле сыграет против «Метца». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 16 мая.

Ставки букмекеров

Букмекеры склонны считать, что в этой игре победит «Лорьян». Коэффициент этой ставки установлен на отметке 1.67. Ничья для этого поединка получила котировку 4.14, а вот победа «Метца» идет за 5.70.

В плане результативности букмекеры отдают предпочтение низовому формату поединка. Заключить пари на ТМ(2,5) можно за 1.90, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

Сохранение прописки в Лиге 1 находится в руках «Лорьяна», который сейчас занимает 17-е место в турнирной таблице. Любая осечка может откинуть «моряков» на зону переходных матчей, которую они опережают на один балл.

8 мая футболисты «Лорьяна» ничего не смогли противопоставить «Лиону» в гостях, пропустив пять голов (1:5). Ранее команда последовательно обыграла «Бордо» (4:1) и «Анже» (2:0), что позволило ей не очутиться в зоне вылета.

«Метц» просто доигрывает чемпионат, занимая десятое место в общем зачете Лиги 1. По итогам пяти прошлых туров команда пополнила свой актив на четыре очка, обыграв в гостях «Дижон» (5:1) и разделив баллы с «Реймсом» (0:0). Также в этой серии «Метц» уступил «Лиллю» (0:2), ПСЖ (1:3) и «Ниму» (0:3).

Информация для ставок

«Лорьян» выиграл 8 из 10 прошлых матчей на своем поле во всех турнирах

«Метц» проиграл в трех из четырех предыдущих поединков на поле «Лорьяна»

«Лорьян» не пропускал больше одного гола в пяти прошлых матчах на своем поле

Прогноз

«Лорьян» очень достойно провел последние матчи на своем поле. В родных стенах «моряки» стабильно набирают очки, а учитывая их мотивацию на предстоящий матч, шансы «Метца» избежать поражения невелики. Предлагаем поставить на победу «Лорьяна» по коэффициенту 1.67 в БК Фонбет.

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