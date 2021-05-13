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«Лорьян» — «Метц». Прогноз на матч Лиги 1 (16.05.2021)

сегодня, 16:44

В 37-м туре чемпионата Франции «Лорьян» на своем поле сыграет против «Метца». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 16 мая.

Франция. Лига 1 2020/2021
Лорьян
Метц
- : -
16 мая 2021, 22:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.634.095.78
Мелбет 1.68 4.14 5.60
BetBoom 1.64 4.10 5.60

Ставки букмекеров

Букмекеры склонны считать, что в этой игре победит «Лорьян». Коэффициент этой ставки установлен на отметке 1.67. Ничья для этого поединка получила котировку 4.14, а вот победа «Метца» идет за 5.70.

В плане результативности букмекеры отдают предпочтение низовому формату поединка. Заключить пари на ТМ(2,5) можно за 1.90, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

Сохранение прописки в Лиге 1 находится в руках «Лорьяна», который сейчас занимает 17-е место в турнирной таблице. Любая осечка может откинуть «моряков» на зону переходных матчей, которую они опережают на один балл.

8 мая футболисты «Лорьяна» ничего не смогли противопоставить «Лиону» в гостях, пропустив пять голов (1:5). Ранее команда последовательно обыграла «Бордо» (4:1) и «Анже» (2:0), что позволило ей не очутиться в зоне вылета.

«Метц» просто доигрывает чемпионат, занимая десятое место в общем зачете Лиги 1. По итогам пяти прошлых туров команда пополнила свой актив на четыре очка, обыграв в гостях «Дижон» (5:1) и разделив баллы с «Реймсом» (0:0). Также в этой серии «Метц» уступил «Лиллю» (0:2), ПСЖ (1:3) и «Ниму» (0:3).

Информация для ставок

  • «Лорьян» выиграл 8 из 10 прошлых матчей на своем поле во всех турнирах
  • «Метц» проиграл в трех из четырех предыдущих поединков на поле «Лорьяна»
  • «Лорьян» не пропускал больше одного гола в пяти прошлых матчах на своем поле

Прогноз

«Лорьян» очень достойно провел последние матчи на своем поле. В родных стенах «моряки» стабильно набирают очки, а учитывая их мотивацию на предстоящий матч, шансы «Метца» избежать поражения невелики. Предлагаем поставить на победу «Лорьяна» по коэффициенту 1.67 в БК Фонбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Гранада» — «Реал».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.79 1.48 1.93 1.96 1.49 2.77
Мелбет 1.95 1.99
1XBET 2.62 1.46 1.92 2.02 1.46 2.62
BetBoom 2.87 1.45 1.95 1.91 1.55 2.53
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 16:53
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Лорьян»
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