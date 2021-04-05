«Лутон Таун» — «Барнсли». Прогноз на матч Чемпионшипа (05.04.2021)

1617573146

сегодня, 00:52

«Лутон Таун» сыграет против «Барнсли» в рамках очередного тура Чемпионшипа 5 апреля. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния является «Барнсли». На победу этой команды можно поставить по коэффициенту 2.20. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.25 и на победу «Лутон Тауна» за 3.50.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Лутон Таун» играет не лучшим образом, команда идет на 13-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 50 баллов и запомнился лишь тем, что вылетел от «Челси» в Кубке Англии. В последних поединках «Лутон» играет не лучшим образом, но все же смог дважды забрать три очка, которые очень ему нужны.

«Барнсли» играет лучше, чем его противник, и находится на пятой строчке в турнирной таблице. В начале сезона «Барнсли» играл очень плохо, но сейчас ситуация изменилась. Клуб набрал 65 пунктов и является одним из претендентов на попадание в АПЛ . В последних играх «Барнсли» играет неплохо, но иногда клуб может потерять очки на ровном месте.

Информация для ставок

«Лутон Таун» проиграл три игры из последних пяти

«Барнсли» не проиграл в четырех матчах из последних пяти

У «Барнсли» восемь забитых голов за последние пять игр

Прогноз

Учитывая неплохую форму нынешнего «Барнсли» и любовь клуба к забитым мячам, можно поставить на «тотал голов больше трех» по коэффициенту 3.00. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победу «Барнсли» за 1.30.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Ковентри Сити» — «Бристоль Сити».