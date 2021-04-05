«Лутон Таун» — «Барнсли». Прогноз на матч Чемпионшипа (05.04.2021)

«Лутон Таун» сыграет против «Барнсли» в рамках очередного тура Чемпионшипа 5 апреля. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.
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сегодня, 17:00
Ставки букмекеров
Фаворитом противостояния является «Барнсли». На победу этой команды можно поставить по коэффициенту 2.20. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.25 и на победу «Лутон Тауна» за 3.50.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Лутон Таун» играет не лучшим образом, команда идет на 13-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 50 баллов и запомнился лишь тем, что вылетел от «Челси» в Кубке Англии. В последних поединках «Лутон» играет не лучшим образом, но все же смог дважды забрать три очка, которые очень ему нужны.
«Барнсли» играет лучше, чем его противник, и находится на пятой строчке в турнирной таблице. В начале сезона «Барнсли» играл очень плохо, но сейчас ситуация изменилась. Клуб набрал 65 пунктов и является одним из претендентов на попадание в АПЛ. В последних играх «Барнсли» играет неплохо, но иногда клуб может потерять очки на ровном месте.
Информация для ставок
- «Лутон Таун» проиграл три игры из последних пяти
- «Барнсли» не проиграл в четырех матчах из последних пяти
- У «Барнсли» восемь забитых голов за последние пять игр
Прогноз
Учитывая неплохую форму нынешнего «Барнсли» и любовь клуба к забитым мячам, можно поставить на «тотал голов больше трех» по коэффициенту 3.00. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победу «Барнсли» за 1.30.
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