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«Лутон Таун» — «Барнсли». Прогноз на матч Чемпионшипа (05.04.2021)

сегодня, 00:52

«Лутон Таун» сыграет против «Барнсли» в рамках очередного тура Чемпионшипа 5 апреля. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.453.312.29
Лига Ставок 3.35 3.20 2.22
Фонбет 3.40 3.25 2.20
Pin-Up.ru 3.35 3.20 2.18

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния является «Барнсли». На победу этой команды можно поставить по коэффициенту 2.20. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.25 и на победу «Лутон Тауна» за 3.50.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Лутон Таун» играет не лучшим образом, команда идет на 13-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 50 баллов и запомнился лишь тем, что вылетел от «Челси» в Кубке Англии. В последних поединках «Лутон» играет не лучшим образом, но все же смог дважды забрать три очка, которые очень ему нужны.

«Барнсли» играет лучше, чем его противник, и находится на пятой строчке в турнирной таблице. В начале сезона «Барнсли» играл очень плохо, но сейчас ситуация изменилась. Клуб набрал 65 пунктов и является одним из претендентов на попадание в АПЛ. В последних играх «Барнсли» играет неплохо, но иногда клуб может потерять очки на ровном месте.

Информация для ставок

  • «Лутон Таун» проиграл три игры из последних пяти
  • «Барнсли» не проиграл в четырех матчах из последних пяти
  • У «Барнсли» восемь забитых голов за последние пять игр

Прогноз

Учитывая неплохую форму нынешнего «Барнсли» и любовь клуба к забитым мячам, можно поставить на «тотал голов больше трех» по коэффициенту 3.00. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победу «Барнсли» за 1.30.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Ковентри Сити» — «Бристоль Сити».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.35 1.64 1.70 2.23
Лига Ставок 2.25 1.60 1.66 2.14
Pin-Up.ru 2.23 1.60 1.64 2.15 1.33 3.10
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