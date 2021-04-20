«Лутон Таун» — «Рединг». Прогноз на матч Чемпионшипа (21.04.2021)

«Лутон Таун» сыграет против «Рединга» в рамках очередного тура Чемпионшипа 21 апреля. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот поединок.
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сегодня, 21:45
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Рединг». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.40. Также букмекеры принимают ставки на ничейный исход за 3.20 и на победу «Лутона» за 3.10.
Форма команд
«Лутон Таун» находится на 13-й строчке в турнирной таблице. Эта команда набрала 56 баллов. Клуб выиграл 16 матчей, восемь раз сыграл вничью и проиграл 17 поединков. В последних играх команда играет неплохо и даже часто побеждает, но поединок против «Рединга» будет настоящей проверкой.
«Рединг» играет гораздо лучше своего оппонента. Клуб взобрался на седьмую строчку в турнирной таблице. В этом сезоне у «Рединга» пока 67 баллов. В активе клуба 19 побед, десять ничьих и 13 поражений. В последних играх «Рединг» не показывает чего-то выдающегося, этот клуб часто теряет очки и рискует забыть о попадании в топ-6. Если же «Рединг» сможет пробраться в топ-6, то получит шанс побороться за выход в АПЛ.
Информация для ставок
- «Рединг» выиграл всего один матч из последних пяти
- «Лутон» выиграл три матча из последних пяти
- «Рединг» забил и пропустил одинаковое количество голов в последних пяти матчах — шесть
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.82. Также можно поставить на тотал голов больше 2,5 по коэффициенту 2.15.
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