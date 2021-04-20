«Лутон Таун» — «Рединг». Прогноз на матч Чемпионшипа (21.04.2021)

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вчера, 17:21

«Лутон Таун» сыграет против «Рединга» в рамках очередного тура Чемпионшипа 21 апреля. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Рединг». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.40. Также букмекеры принимают ставки на ничейный исход за 3.20 и на победу «Лутона» за 3.10.

Форма команд

«Лутон Таун» находится на 13-й строчке в турнирной таблице. Эта команда набрала 56 баллов. Клуб выиграл 16 матчей, восемь раз сыграл вничью и проиграл 17 поединков. В последних играх команда играет неплохо и даже часто побеждает, но поединок против «Рединга» будет настоящей проверкой.

«Рединг» играет гораздо лучше своего оппонента. Клуб взобрался на седьмую строчку в турнирной таблице. В этом сезоне у «Рединга» пока 67 баллов. В активе клуба 19 побед, десять ничьих и 13 поражений. В последних играх «Рединг» не показывает чего-то выдающегося, этот клуб часто теряет очки и рискует забыть о попадании в топ-6. Если же «Рединг» сможет пробраться в топ-6, то получит шанс побороться за выход в АПЛ .

Информация для ставок

«Рединг» выиграл всего один матч из последних пяти

«Лутон» выиграл три матча из последних пяти

«Рединг» забил и пропустил одинаковое количество голов в последних пяти матчах — шесть

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.82. Также можно поставить на тотал голов больше 2,5 по коэффициенту 2.15.

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