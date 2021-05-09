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«Львов» — «Олимпик». Прогноз на матч УПЛ (09.05.2021)

вчера, 13:32

В 26-м туре чемпионата Украины футбольный клуб «Львов» дома примет донецкий «Олимпик».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 3.25 3.60 2.11
Мелбет 3.15 3.54 2.22
1XBET 3.18 3.50 2.22

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров, фаворита в этой встрече абсолютно нет, поставить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.84. а на победу гостей по коэффициенту 2.35. Ничья этих команд стоит 3.7.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.78. Низовой исход матча стоит 2.05. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Львов», получив нового тренера, кажется, нашел свою игру, о чем свидетельствует девятое место в турнирной таблице, при том, что еще совсем недавно команда боролась за выживание. Анатолий Бессмертный смог сплотить иностранцев и украинцев в единый коллектив, что начало приносить свои плоды в виде набранных очков. Но в последнем туре команда все же уступила «Ингульцу» (0:1), прервав свою беспроигрышную серию в пять матчей.

Донецкий «Олимпик», получив нового главного тренера, казалось бы, должен воспрять и показать воодушевленный футбол, но этого не случилось — команда бесславно проиграла «Руху» (0:3). Благодаря осечкам соперников, коллектив сохранил прописку в «элите», поэтому уже может спокойно готовиться к следующему сезону.

Информация для ставок

• «Олимпик» пропускает в каждом матче 13 туров подряд
• «Львов» забивает дома в шести поединках подряд
• Игра первого круга закончилась со счетом 1:1
• «Львов» никогда в истории не выигрывал дома у «Олимпика»

Прогноз

Обе команды решили задачи на сезон и могут позволить себе расслабиться. Вполне вероятно, что здесь нас ожидает не самый качественный футбол. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.06 1.71 1.64 2.17
1XBET 2.90 1.38 1.73 2.19 1.56 2.33
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 20:15
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб Олимпик (Донецк)
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