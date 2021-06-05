Люксембург — Шотландия. Прогноз на товарищеский матч (06.06.2021)

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05 июня 2021, 22:34

Сборные продолжают играть контрольные матчи, теперь нас порадует игра интересных команд – Люксембурга и Шотландии. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.63. В случае победы Люксембурга зайдет коэффициент 5.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 6.8.

Также в линии букмекеры предлагают 2.04 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.73. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.1.

Форма команд

Люксембург для футбольного карлика имеет неплохо поставленную игру, состав и результаты. В последней товарищеской игре с борьбой минимально уступили Норвегии (0:1), а в мартовских матчах проиграли Португалии (1:3) и обыграли сборную Ирландии (1:0).

Сборная Шотландии готовится к Евро-2020 и, как показывает последняя контрольная игра, может достаточно уверенно играть против лучших команд. Ничейный результат против Нидерландов тому подтверждение (2:2), а матчем ранее без проблем шотландцы разобрались с Фарерскими островами (4:0). Шотландцы планируют обыграть Люксембург и со спокойной душой отправиться на европейский турнир.

Информация для ставок

В последних пятнадцати матчах Шотландия проиграла лишь дважды

В 3 из 4 последних матчей шотландцы забивают больше одного мяча

Люксембург в каждом втором из последних восьми матчей зарабатывает удаление

Последняя очная встреча команд завершилась победой шотландской сборной (2:1)

Прогноз

Обе команды надеются на положительный результат в этом поединке, потому будут стараться проявиться себя на футбольном поле и поразить ворота друг друга. Сборная Шотландии более квалифицирована и, скорее всего, добудет победу в этой игре. Сделать ставку на победу Шотландии можно по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предлагают поставить на победу Нидерландов с форой -1.5 по коэффициенту 1.69.