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Люксембург — Шотландия. Прогноз на товарищеский матч (06.06.2021)

05 июня 2021, 22:34

Сборные продолжают играть контрольные матчи, теперь нас порадует игра интересных команд – Люксембурга и Шотландии. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 6.00 3.75 1.62
Фонбет Live! 100.00 14.00 1.04
Мелбет 5.71 3.94 1.66
1XBET 5.20 3.68 1.69
BetBoom 5.90 3.55 1.72

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.63. В случае победы Люксембурга зайдет коэффициент 5.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 6.8.

Также в линии букмекеры предлагают 2.04 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.73. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.1.

Форма команд

Люксембург для футбольного карлика имеет неплохо поставленную игру, состав и результаты. В последней товарищеской игре с борьбой минимально уступили Норвегии (0:1), а в мартовских матчах проиграли Португалии (1:3) и обыграли сборную Ирландии (1:0).

Сборная Шотландии готовится к Евро-2020 и, как показывает последняя контрольная игра, может достаточно уверенно играть против лучших команд. Ничейный результат против Нидерландов тому подтверждение (2:2), а матчем ранее без проблем шотландцы разобрались с Фарерскими островами (4:0). Шотландцы планируют обыграть Люксембург и со спокойной душой отправиться на европейский турнир.

Информация для ставок

  • В последних пятнадцати матчах Шотландия проиграла лишь дважды
  • В 3 из 4 последних матчей шотландцы забивают больше одного мяча
  • Люксембург в каждом втором из последних восьми матчей зарабатывает удаление
  • Последняя очная встреча команд завершилась победой шотландской сборной (2:1)

Прогноз

Обе команды надеются на положительный результат в этом поединке, потому будут стараться проявиться себя на футбольном поле и поразить ворота друг друга. Сборная Шотландии более квалифицирована и, скорее всего, добудет победу в этой игре. Сделать ставку на победу Шотландии можно по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предлагают поставить на победу Нидерландов с форой -1.5 по коэффициенту 1.69.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.27 1.61 1.68 2.15
Мелбет 1.70 2.21
1XBET 1.83 2.09
BetBoom 2.18 1.71 1.65 2.30 1.34 3.40
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sv_1969
sv_1969
вчера в 05:28
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