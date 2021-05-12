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«Маастрихт» — «Ден Босх». Прогноз на матч первого дивизиона Нидерландов (12.05.2021)

сегодня, 01:04

«Маастрихт» сыграет против «Ден Босха» 12 мая в рамках очередного тура первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.984.273.39
BetBoom 1.87 3.85 3.55

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Маастрихт». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.88. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.80 и на победу «Ден Босха» за 3.60.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Маастрихт» набрал 43 пункта и находится на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды 12 побед, семь ничьих и 18 поражений. В последних поединках «Маастрихт» выглядит не очень хорошо, команда регулярно теряет очки. Тем не менее клуб все еще играет гораздо лучше, чем «Ден Босх», выступления которого можно назвать не самыми удачными.

«Ден Босх» идет на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 32 пункта. В нынешнем сезоне у команды восемь побед, столько же ничьих и 21 поражение. В последних играх «Ден Босх» стал играть лучше, но в целом, если оценивать игру клуба по сезону, у этой команды все очень плохо.

Информация для ставок

  • «Ден Босх» победил в трех играх из последних пяти
  • «Маастрихт» выиграл только один матч из последних пяти
  • «Ден Босх» забил 20 мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — «обе команды забьют» за 1.45. Также можно поставить на победу хозяев поля и ТБ 2,5 за 2.40. Стоит ожидать в этом поединке обилие забитых мячей.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Камбюр» — «НАК Бреда».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.81 1.45 2.20 1.72
1XBET 4.34 1.18 2.57 1.48 2.06 1.76
BetBoom 4.60 1.16 2.57 1.44 2.00 1.70
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