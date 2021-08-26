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«Мальорка» — «Эспаньол». Прогноз на матч Примеры (27.08.2021)

вчера, 23:28

27 августа «Мальорка» примет «Эспаньол» в третьем туре испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.683.063.11
Фонбет 2.70 3.00 3.00
Мелбет 2.70 3.09 3.11
1XBET 2.70 3.09 3.11
BetBoom 2.66 3.03 3.06

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Мальорка». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.70. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.00 и на победу «Эспаньола» за 2.90.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Мальорка» удивляет своими результатами. Клуб стартовал в Примере с ничейного исхода и победы. Команда победила в гостях «Алавес» со счетом 1:0, а затем сыграла вничью с «Бетисом», поединок завершился со счетом 1:1. «Мальорка» была прекрасна в прошлом сезоне в Сегунде и совершенно заслуженно вышла в элиту, но сможет ли эта команда задержаться в высшем дивизионе? Предпосылки к этому определенно есть.

«Эспаньол», как и «Мальорка», выглядел невероятно во втором по силе дивизионе Испании. Спустя всего год после вылета команда вернулась в элиту, но не смогла порадовать поклонников хорошими результатами. Два балла и 14-я строчка в турнирной таблице после двух туров. Команда дважды сыграла вничью со счетом 0:0, не лучшее начало, особенно если брать во внимание тот факт, что у «Эспаньола» не так уж все и плохо с атакующей линией.

Информация для ставок

  • «Эспаньол» не побеждает три матча подряд
  • «Мальорка» выиграла три матча из последних пяти
  • «Эспаньол» не забил в трех играх кряду

Прогноз

«Эспаньол» выглядит сейчас не лучшим образом, команда проваливается в атаке и не может порадовать поклонников обилием забитых мячей. Клуб из столицы Каталонии может не забить и в четвертой игре кряду. Идеальная ставка для этой игры — тотал забитых мячей меньше двух по коэффициенту 1.90.

Также букмекеры предложили неплохой коэффициент на победу «Бетиса» в матче с «Реалом».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.49 2.54
1XBET 1.49 2.54
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