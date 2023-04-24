«Манчестер Сити» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (26.04.2023)

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сегодня, 13:40

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1.55. Поставить на «канониров» можно по 5.6, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Манчестер Сити» находится в прекрасном расположении духа, ведь вышел в полуфинал Лиги чемпионов и понемногу догоняет «Арсенал». Сейчас «горожане» остаются на втором месте с 70 баллами и отстают от лидера на пять баллов, но имеет на две сыгранных игры меньше. На своем поле подопечные Гвардиолы наверняка начнут очень мощно с высоким прессингом и попытаются заставить ошибаться гостей. В матче кубка ФА «Манчестер Сити» не имел проблем с «Шеффилд Юнайтед» (3:0), а в Лиге чемпионов сыграл вничью с «Баварией» (1:1) и прошел по сумме двух встреч.

«Арсенал» выглядит растерянно в последних турах, а команда нервничает в каждой игре, что приводит к потере очков. Предстоящий матч станет для «канониров» решающим, ведь в случае поражения шансы на чемпионство станут минимальными. Подопечные Микеля Артеты уже проигрывают «Манчестер Сити» по потерянным баллами, поэтому в этой встрече им необходимо как минимум не проиграть. Два последних матча «Арсенала» завершились ничьими с «Саутгемптоном» (3:3) и «Вест Хэмом» (2:2).

Информация для ставок

«Манчестер Сити» выиграл девять из десяти последних матчей при одной ничье

Три последних матча «Арсенала» завершились ничейным результатом

«Манчестер Сити» выиграл девять из десяти последних матчей с «Арсеналом»

Три из четырех последних поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Манчестер Сити» осознает важность предстоящего поединка и потратит все свои ресурсы для достижения цели. Предлагаем сделать ставку на победу «горожан» с форой (-1.5) по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.