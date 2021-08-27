«Манчестер Сити» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (28.08.2021)

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сегодня, 19:29

«Манчестер Сити» примет «Арсенал» в рамках третьего тура АПЛ . Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Букмекеры Фонбет представили следующие котировки на игру: победа «Сити» по коэффициенту 1.25, ничейный исход по 6.00 и победа «Арсенала» по 12.00.

Форма команд

«Манчестер Сити» начал сезон не лучшим образом, клуб уступил «Тоттенхэму» со счетом 0:1. Во втором туре команда Пепа Гвардиолы уничтожила «Норвич» 5:0 и взобралась на девятую строчку в турнирной таблице с тремя баллами в активе.

«Арсенал» выглядит ужасно. Команда проиграла оба тура и пропустила четыре мяча. Еще страшнее то, что «канониры» не смогли забить даже один мяч. Команда уступила «Брентфорду» 0:2, а затем проиграла с таким же счетом «Челси».

Информация для ставок

● «Арсенал» проиграл четыре матча из последних пяти

● «Манчестер Сити» выиграл три матча из последних пяти

● «Арсенал» пропустил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Манчестер Сити» наверняка оправился после поражения, которое было в первом туре и захочет забить «Арсеналу» как можно больше. Сейчас клуб из Лондона находится в ужасной форме и вполне может пропустить больше трех мячей. Идеальная ставка на игру — тотал забитых мячей «Сити» больше трех по коэффициенту 3.00.