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«Манчестер Сити» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (28.08.2021)

сегодня, 19:29

«Манчестер Сити» примет «Арсенал» в рамках третьего тура АПЛ. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.266.2112.60
Фонбет 1.25 6.00 12.00
Мелбет 1.30 6.15 11.50
1XBET 1.30 6.15 11.50
BetBoom 1.29 6.00 11.20

Ставки букмекеров

Букмекеры Фонбет представили следующие котировки на игру: победа «Сити» по коэффициенту 1.25, ничейный исход по 6.00 и победа «Арсенала» по 12.00.

Форма команд

«Манчестер Сити» начал сезон не лучшим образом, клуб уступил «Тоттенхэму» со счетом 0:1. Во втором туре команда Пепа Гвардиолы уничтожила «Норвич» 5:0 и взобралась на девятую строчку в турнирной таблице с тремя баллами в активе.

«Арсенал» выглядит ужасно. Команда проиграла оба тура и пропустила четыре мяча. Еще страшнее то, что «канониры» не смогли забить даже один мяч. Команда уступила «Брентфорду» 0:2, а затем проиграла с таким же счетом «Челси».

Информация для ставок

● «Арсенал» проиграл четыре матча из последних пяти
● «Манчестер Сити» выиграл три матча из последних пяти
● «Арсенал» пропустил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Манчестер Сити» наверняка оправился после поражения, которое было в первом туре и захочет забить «Арсеналу» как можно больше. Сейчас клуб из Лондона находится в ужасной форме и вполне может пропустить больше трех мячей. Идеальная ставка на игру — тотал забитых мячей «Сити» больше трех по коэффициенту 3.00.

Ранее мы предложили интригующий коэффициент на другой матч АПЛ.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.46 1.60 1.92 1.94
Мелбет 2.45 1.65
1XBET 2.45 1.65
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