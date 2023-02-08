«Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (12.02.2023)

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сегодня, 13:11

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1.25. Поставить на «Вулверхэмптон» можно по 11.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.4.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.65. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Манчестер Сити» не показывает такой стабильности, как в прошлых сезонах и на данный момент идет только на втором месте. Коллектив набрал 45 очков и отстает от «Арсенала» на пять пунктов, при этом сыграв на одну игру больше «канониров». В прошлом туре «Манчестер Сити» уступил на выезде «Тоттенхэму» (0:1), а ранее обыграл «Арсенал» в кубке ФА (1:0).

«Астон Вилла» в прошлом туре прервала серию без поражений и не смогла подняться выше по турнирной таблице. На данный момент команда идет на 11 месте с 28 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на один пункт. Даже ничейный результат станет для гостей настоящим достижением против чемпиона Англии. В прошлом туре «Астон Вилла» уступил на своем поле «Лестеру» (2:4), а ранее оказалась сильнее «Саутгемптона» (1:0).

Информация для ставок

«Манчестер Сити» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Астон Вилла» выиграла четыре из пяти последних матчей на выезде

«Манчестер Сити» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Астон Виллой»

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Манчестер Сити» на своем поле выступает очень мощно и наверняка не будет иметь проблем в предстоящем поединке. Сделать ставку на «горожан» с форой (-2) можно по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.