«Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (04.03.2023)

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сегодня, 10:35

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1.43. Поставить на «Ньюкасл Юнайтед» можно по 6.9, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.8.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.25. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Манчестер Сити» продолжает свою погоню за «Арсеналом» и имеет неплохие шансы на очередное чемпионство АПЛ . «Горожане» идут на втором месте с 55 баллами и отстают от «канониров» на два пункта, но имеют на одну сыгранную игру больше. В матче с «сороками» хозяевам не будет так просто, ведь соперник вышел для себя на новый уровень футбола. В прошлом матче «Манчестер Сити» в кубке ФА обыграл «Бристоль Сити» (3:0), а в чемпионате без проблем справился с «Борнмутом» (4:1).

«Ньюкасл Юнайтед» проводит отличный сезон, но в последних встречах не может выиграть. Это откинуло команду на пятое место с 41 баллом и опережает ближайшего соперника на два балла. Выездной матч с чемпионом Англии станет настоящей проверкой для «сорок», которые проделали большой путь, чтобы занимать нынешнее место в таблице. Два последних матча «Ньюкасл Юнайтед» завершились поражением от «Манчестер Юнайтед» в финале кубка Английской Лиги (0:2) и «Ливерпуля» в чемпионате (0:2).

Информация для ставок

«Манчестер Сити» проиграл только одну встречу из десяти последних во всех турнирах

«Ньюкасл Юнайтед» выиграл только одну встречу из шести последних на выезде

«Манчестер Сити» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Ньюкасл Юнайтед»

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Манчестер Сити» на своем поле выступает очень мощно и постарается не терять очки, ведь любая осечка может стоить очень дорого. Сделать ставку на победу чемпиона Англии можно по коэффициенту 1.43 в букмекерской конторе Лига Ставок.