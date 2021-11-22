«Манчестер Сити» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги чемпионов (24.11.2021)

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22 ноября 2021, 23:52

Интересную встречу двух сильнейших команд можно будет посмотреть в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» встретится с ПСЖ на своем стадионе. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1.78. Поставить на ПСЖ можно по коэффициенту 4.8, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 по коэффициенту 1.96. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Манчестер Сити» показывает достойные результаты в АПЛ и занимает одну из лидирующих позиций. В групповом этапе Лиги чемпионов подопечные Пепа Гвардиолы тоже лидируют, опережая клуб из Парижа на один пункт, несмотря на поражение в гостевом матче. Победа в этом поединке гарантирует «горожанам» первое место и потенциально более слабого соперника в плей-офф. В прошлых матчах Лиги чемпионов «Манчестер Сити» дважды уверенно обыграл «Брюгге» (5:1, 4:1).

ПСЖ с большим отрывом лидирует в Лиге 1, однако в Лиге чемпионов у коллектива всё складывается не так просто. Команда Маурисио Почеттино обыграла на своем поле главного конкурента, но вот с другими клубами дважды сыграла вничью. В нынешней игре парижанам очень важно не проиграть, чтобы оставить хорошие шансы на выход в плей-офф, не откладывая все проблемы на заключительный матч. Последние две встречи ПСЖ в Лиге чемпионов с «Лейпцигом» завершились победой и ничьей (3:2, 2:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей английского клуба завершились исходом «обе забьют — нет»

ПСЖ выиграл только два матча из последних шести на выезде во всех турнирах

выиграл только два матча из последних шести на выезде во всех турнирах «Манчестер Сити» выиграл три из четырех последних поединков с ПСЖ

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды будут играть осторожно и не идти большими силами вперед, ведь они имеют самые большие шансы на выход в плей-офф и рисковать никто не захочет. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на тотал меньше 3 мячей по коэффициенту 1.9.