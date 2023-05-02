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«Манчестер Сити» -«Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (03.05.2023)

сегодня, 16:36
Манчестер Сити

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «горожан» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.2. Ничейный результат котируется по 6.8, а победа «Вест Хэма» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 13.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.217.2713.54
Pari 1.20 7.00 14.00

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2.1. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 3.5 по 1.75. Ставка на «обе забьют» составляет 2.03.

Форма команд

«Манчестер Сити» за последние десять туров смог нивелировать отставание от «Арсенала» и даже выйти вперед. Теперь судьба чемпиона АПЛ в руках Гвардиолы, ведь его команда лидирует в турнирной таблице с 76 баллами, опережая «канониров» на один пункт. Хозяевам очень нужна победа, ведь сейчас нельзя ошибаться, чтобы в очередной раз одеть золотые медали АПЛ. Два последних матча «Манчестер Сити» завершились победами над «Фулхэмом» (2:1) и «Арсеналом» (4:1).

Последние два поражения «Вест Хэма» не дали клубу вздохнуть свободнее, и он все еще остается в зоне риска на понижение в классе. «Молотобойцы» располагаются на 15 месте с 34 баллами и опережает ряд соперников на четыре пункта. В предстоящей встрече гости вряд ли могут рассчитывать на очки, но даже ничья стала бы хорошим достижением. В прошлом туре АПЛ «Вест Хэм» проиграл на выезде «Кристал Пэлас» (3:4), а ранее уступил и «Ливерпулю» (1:2).

Информация для ставок

  • «Манчестер Сити» выиграл 13 из 15 последних поединков при двух ничьих
  • «Вест Хэм» проиграл только четыре выездных поединка из десяти последних
  • «Манчестер Сити» выиграл три из пяти последних встреч с «Вест Хэмом»
  • Четыре из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Манчестер Сити» находится в отличной форме и постарается одержать быструю и уверенную победу над соперником. Предлагаем сделать ставку на успех «горожан» с форой (-2.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.81 1.45 2.24 1.69
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:56
Победа МС у себя дома с крупным счётом !
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