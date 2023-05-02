«Манчестер Сити» -«Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (03.05.2023)

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сегодня, 16:36

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «горожан» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.2. Ничейный результат котируется по 6.8, а победа «Вест Хэма» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 13.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2.1. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 3.5 по 1.75. Ставка на «обе забьют» составляет 2.03.

Форма команд

«Манчестер Сити» за последние десять туров смог нивелировать отставание от «Арсенала» и даже выйти вперед. Теперь судьба чемпиона АПЛ в руках Гвардиолы, ведь его команда лидирует в турнирной таблице с 76 баллами, опережая «канониров» на один пункт. Хозяевам очень нужна победа, ведь сейчас нельзя ошибаться, чтобы в очередной раз одеть золотые медали АПЛ . Два последних матча «Манчестер Сити» завершились победами над «Фулхэмом» (2:1) и «Арсеналом» (4:1).

Последние два поражения «Вест Хэма» не дали клубу вздохнуть свободнее, и он все еще остается в зоне риска на понижение в классе. «Молотобойцы» располагаются на 15 месте с 34 баллами и опережает ряд соперников на четыре пункта. В предстоящей встрече гости вряд ли могут рассчитывать на очки, но даже ничья стала бы хорошим достижением. В прошлом туре АПЛ «Вест Хэм» проиграл на выезде «Кристал Пэлас» (3:4), а ранее уступил и «Ливерпулю» (1:2).

Информация для ставок

«Манчестер Сити» выиграл 13 из 15 последних поединков при двух ничьих

«Вест Хэм» проиграл только четыре выездных поединка из десяти последних

«Манчестер Сити» выиграл три из пяти последних встреч с «Вест Хэмом»

Четыре из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Манчестер Сити» находится в отличной форме и постарается одержать быструю и уверенную победу над соперником. Предлагаем сделать ставку на успех «горожан» с форой (-2.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45.