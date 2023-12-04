«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (06.12.2023)

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сегодня, 18:36

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Челси». Коэффициент на победу «аристократов» составляет 2.4. Поставить на «Манчестер Юнайтед» можно за 2.9, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» набрал всего шесть очков в первых четырех турах чемпионата Англии, что нельзя назвать хорошим результатом. На данный момент «красные дьяволы» располагаются лишь на 11 месте с шестью баллами. Матч с «Брайтоном» будет очень сложным, ведь соперник уже не раз забирал очки у легендарного клуба. В двух последних матчах «Манчестер Юнайтед» проиграл на выезде «Арсеналу» (1:3), а ранее одолел на своем поле «Ноттингем Форест» (3:2).

«Челси» не может обрести стабильность уже второй сезон подряд, но стремится улучшать свою игру с каждым матчем под руководством нового тренера. Сейчас лондонцы занимают только 10 место и набрали 19 баллов, что на пять пунктов меньше, чем у «Манчестер Юнайтед». В предстоящей встрече гостям будет непросто одержать победу, хотя букмекеры считают их минимальными фаворитами. В прошлом туре «Челси» на своем поле смог одолеть «Брайтон» (3:2).

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» выиграл только пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Челси» проиграл лишь два поединка из десяти последних

Четыре встречи команда за последнее время завершились ничейным результатом

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Оба коллектива не будут открываться с первых минут и вряд ли порадую большим количеством забитых мячей зрителей. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.