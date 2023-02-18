«Манчестер Юнайтед» — «Лестер». Прогноз на матч АПЛ (19.02.2023)

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вчера, 19:20

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Манчестер Юнайтед» составляет 1.62. Поставить на «Лестер» можно по 5.2, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.62. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» редко проигрывает в последнее время и смог закрепиться в группе лидеров АПЛ . Команда занимает третье место с 46 очками и отстает на восемь пунктов от лидеров, поэтому лучше ей сосредоточиться на удержании своей позиции. В прошлом туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл на выезде «Лидс» (2:0), а в Лиге Европы сыграл в результативную ничью с «Барселоной» в Испании (2:2).

«Лестер» в трех последних матчах смог добыть семь очков, что помогло команде подняться практически с самых низов турнирной таблицы. «Лисы» имеют в своем активе 24 пункта и занимают 13 место, что не так уж плохо, учитывая результаты коллектива на старте сезона. Последние два матча «Лестера» завершились крупными победами над «Тоттенхэмом» (4:1) и «Астон Виллой» (4:2).

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

«Лестер» выиграл две последних игры на выезде

«Манчестер Юнайтед» проиграл три из пяти матчей «Лестеру» за последнее время

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» на своем поле обязан обыгрывать команду из нижней части турнирной таблицы. Предполагаем, что у хозяев не будет проблем в этом матче, а сделать на них ставку можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.62.