«Манчестер Юнайтед» — «Лестер». Прогноз на матч АПЛ (19.02.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Манчестер Юнайтед» составляет 1.62. Поставить на «Лестер» можно по 5.2, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.
|
- : -
сегодня, 17:00
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.62. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.
Форма команд
«Манчестер Юнайтед» редко проигрывает в последнее время и смог закрепиться в группе лидеров АПЛ. Команда занимает третье место с 46 очками и отстает на восемь пунктов от лидеров, поэтому лучше ей сосредоточиться на удержании своей позиции. В прошлом туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл на выезде «Лидс» (2:0), а в Лиге Европы сыграл в результативную ничью с «Барселоной» в Испании (2:2).
«Лестер» в трех последних матчах смог добыть семь очков, что помогло команде подняться практически с самых низов турнирной таблицы. «Лисы» имеют в своем активе 24 пункта и занимают 13 место, что не так уж плохо, учитывая результаты коллектива на старте сезона. Последние два матча «Лестера» завершились крупными победами над «Тоттенхэмом» (4:1) и «Астон Виллой» (4:2).
Информация для ставок
- «Манчестер Юнайтед» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах
- «Лестер» выиграл две последних игры на выезде
- «Манчестер Юнайтед» проиграл три из пяти матчей «Лестеру» за последнее время
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Манчестер Юнайтед» на своем поле обязан обыгрывать команду из нижней части турнирной таблицы. Предполагаем, что у хозяев не будет проблем в этом матче, а сделать на них ставку можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.62.