«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (29.10.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать «Манчестер Сити, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.68. Рискнуть на триумф хозяев можно за 5.1, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.05.
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завтра, 18:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.12.
Форма команд
„Манчестер Юнайтед“ с трудом несколько дней назад оставил себе шансы побороться за Лигу Чемпионов, победив „Копенгаген“ (1:0) и теперь ждет встречу с чемпионом Англии. В АПЛ „красные дьяволы“ занимают только восьмое место с 15 баллами и отстают от подопечных Гвардиолы на шесть пунктов. В прошлом поединке АПЛ „Манчестер Юнайтед“ одолел на выезде „Шеффилд Юнайтед“ (2:1).
„Манчестер Сити“ добился очередной победы в Лиги Чемпионов над „Янг Бойз“ (3:1) и практически обеспечили себе выход в плей-офф. В чемпионате у „горожан“ также дела идут довольно неплохо: текущее второе место с 21 баллом и отставание от лидера всего на два пункта. Манчестерское дерби всегда проходит интересно и имеет большой ажиотаж независимо от турнирного положения команд. В прошлом туре АПЛ „Манчестер Сити“ обыграл „Брайтон“ (2:1).
Информация для ставок
- „Манчестер Юнайтед“ выиграл и проиграл по пять поединков из десяти последних во всех турнирах
- „Манчестер Сити“ проиграл три из пяти последних матчей на выезде
- Четыре последних матча между клубами завершились исходом „обе забьют“
- „Манчестер Юнайтед“ проиграл четыре из пяти последних поединков с „Манчестер Сити“
Прогноз
„Манчестер Сити“ выглядит явным фаворитом в этой встрече, но мы предполагаем, что все пойдет не по плану и победу одержат хозяева. Предлагаем сделать ставку на победу „Манчестер Юнайтед“ с форой 0 по коэффициенту 3.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.