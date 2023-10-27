«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (29.10.2023)

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вчера, 19:22

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Манчестер Сити, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.68. Рискнуть на триумф хозяев можно за 5.1, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.05.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.12.

Форма команд

„Манчестер Юнайтед“ с трудом несколько дней назад оставил себе шансы побороться за Лигу Чемпионов, победив „Копенгаген“ (1:0) и теперь ждет встречу с чемпионом Англии. В АПЛ „красные дьяволы“ занимают только восьмое место с 15 баллами и отстают от подопечных Гвардиолы на шесть пунктов. В прошлом поединке АПЛ „Манчестер Юнайтед“ одолел на выезде „Шеффилд Юнайтед“ (2:1).

„Манчестер Сити“ добился очередной победы в Лиги Чемпионов над „Янг Бойз“ (3:1) и практически обеспечили себе выход в плей-офф. В чемпионате у „горожан“ также дела идут довольно неплохо: текущее второе место с 21 баллом и отставание от лидера всего на два пункта. Манчестерское дерби всегда проходит интересно и имеет большой ажиотаж независимо от турнирного положения команд. В прошлом туре АПЛ „Манчестер Сити“ обыграл „Брайтон“ (2:1).

Информация для ставок

„Манчестер Юнайтед“ выиграл и проиграл по пять поединков из десяти последних во всех турнирах

„Манчестер Сити“ проиграл три из пяти последних матчей на выезде

Четыре последних матча между клубами завершились исходом „обе забьют“

„Манчестер Юнайтед“ проиграл четыре из пяти последних поединков с „Манчестер Сити“

Прогноз

„Манчестер Сити“ выглядит явным фаворитом в этой встрече, но мы предполагаем, что все пойдет не по плану и победу одержат хозяева. Предлагаем сделать ставку на победу „Манчестер Юнайтед“ с форой 0 по коэффициенту 3.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.