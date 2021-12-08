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«Маритиму» — «Санта Клара». Прогноз на матч чемпионата Португалии (11.12.2021)

вчера, 21:53

В рамках 14-го тура чемпионата Португалии «Маритиму» на домашней арене сыграет против «Санта Клары». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.593.202.99
Мелбет 2.60 3.15 2.88
BetBoom 2.62 3.12 2.89

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Мелбет предложила такие ставки на эту игру: победа «Маритиму» идет в линии по коэффициенту 2.53, ничья котируется в 3.18, а победа «Санта Клары» получила цену 2.94.

Форма команд

Футболистам «Маритиму» удалось набрать четыре очка в двух минувших турах чемпионата Португалии. Таким образом, команда прервала серию из поражений в лиге, которая затянулась на три поединка.

Аналогичные результаты в двух последних матчах лиги показала и «Санта Клара». Команда сначала разошлась миром в гостях с «Эшторилом» (2:2), а затем благодаря двум голам оформила домашнюю победу над «Арокой» (2:1).

Информация для ставок

• В 9 из последних 11 матчей «Маритиму» в лиге прошла ставка ТМ (2,5)
• «Маритиму» не побеждал в 10 из прошлых 11 матчей чемпионата
• «Санта Клара» пропускала минимум 2 гола в 5 из прошлых 6 гостевых матчей лиги

Прогноз

Встречаются соперники, которые в этом сезоне не блещут результативной атакой. У футболистов «Маритиму» лишь 13 забитых мячей, а игроки «Санта Клары» и вовсе организовали только 11 точных ударов. Поэтому рекомендуем ставку на ТМ (2,5) голов по коэффициенту 1.61 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.07 1.84 1.59 2.45
Мелбет 1.58 2.53
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