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«Мариуполь» — «Минай». Прогноз на матч чемпионата Украины (20.03.2021)

вчера, 06:04

В 19-м туре чемпионата Украины «Мариуполь» принимает дома «Минай». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.522.753.46
Лига Ставок 2.33 2.95 3.40
Мелбет 2.41 2.90 3.44

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Мариуполь» фаворитом этого матча, поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.46. Победа «Миная» оценивается в 3.6. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.25.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают коэффициент 2.14 на ТБ 2.5. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.71. Исход «обе забьют» котируется в 1.74.

Форма команд

«Мариуполь» идет на десятом месте и давно не может победить. Команда проводит очень плохой период в чемпионате, а отрыв от последнего места составляет всего пять очков. В прошлом туре «Мариуполь» проиграл «Колосу» (1:4), а до этого минимально уступил «Ворскле» (0:1).

«Минай» находится на предпоследнем месте в турнирной таблице и только на одно очко опережает «Львов». Главная задача команды – сохранение прописки в УПЛ. В последних двух турах «Минай» проиграл «Ингульцу» (0:1) и киевскому «Динамо» (0:3).

Информация для ставок

  • «Мариуполь» не может выиграть восемь официальных матчей подряд
  • «Минай» выиграл только один из последних пяти матчей в УПЛ, четыре завершились поражением
  • Матч первого круга между командами завершился победой «Мариуполя» (1:0)
  • Четыре из пяти последних игр «Миная» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что болельщики увидят много голов за счет обоюдных ошибок команд. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.14.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.37 1.59 1.69 2.17
Лига Ставок 2.19 1.63 1.63 2.19
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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 07:43
Очень похоже на то, что будет ничейный результат
sv_1969
sv_1969
вчера в 06:13
Могут ничью сгонять
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