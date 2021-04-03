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«Марсель» — «Дижон». Прогноз на матч Лиги 1 (04.04.21)

вчера, 21:40

«Марсель» и «Дижон» 4 апреля сыграют в матче 31-го тура чемпионата Франции. Представляем прогноз и обзор ставок, которые предложили букмекеры на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.504.477.41
Лига Ставок 1.54 4.30 6.20
Фонбет 1.55 4.00 6.50
Pin-Up.ru 1.56 4.15 6.80
BetBoom 1.55 4.27 6.54

Ставки букмекеров

«Марсель» считается фаворитом этой встречи, на его победу можно поставить по коэффициенту 1.58. Заключить пари на гостевой выигрыш «Дижона» букмекерская контора Мелбет предлагает по коэффициенту 6.60, а ничья идет по коэффициенту 4.34.

Что касается результативности матча, то здесь букмекер выставил равную линию. Поставить на тотал больше (2,5) голов можно по коэффициенту 1.95, меньше – 1.95.

Форма команд

В прошлом туре Лиги 1 «Марсель» потерпел девятое поражение в сезоне. Команда неудачно съездила в гости к «Ницце», уступив со счетом 0:3. До этого фиаско южане одержали две победы подряд, обыграв «Ренн» (1:0) и «Брест» (3:1).

В турнирной таблице Лиги 1 команда Хорхе Сампаоли занимает шестое место, набрав 45 очков. По ходу сезона «Марсель» одержал 12 побед и девять раз сыграл вничью.

«Дижон» — главный аутсайдер чемпионата Франции. В активе команды только 15 очков и последняя строчка в турнирной таблице. «Совы» отстают от безопасной зоны на 14 зачетных пунктов, которые отыграть практически нереально.

В прошлом туре Лиги 1 «Дижон» с минимальным счетом уступил на своем поле «Реймсу» (0:1). Это поражение стало десятым подряд для команды в чемпионате.

Информация для ставок

  • «Марсель» не проигрывал в восьми прошлых матчах против «Дижона» во всех турнирах
  • В трёх прошлых гостевых матчах «Дижона» сыграла ставка на ТБ(2,5)
  • «Дижон» пропускал минимум два гола в трех предыдущих выездных встречах

Прогноз

У «Марселя» есть отличная возможность реабилитироваться за последнее поражение и приблизиться к первой пятерке турнирной таблицы. «Дижон» проваливает матч за матчем, а турнирных перспектив у «сов» уже нет никаких. Предлагаем ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.09 1.42 2.02 1.88 1.57 2.54
Лига Ставок 3.00 1.40 2.00 1.82 1.58 2.41
Pin-Up.ru 2.70 1.48 1.87 1.97 1.50 2.65
BetBoom 2.96 1.42 1.99 1.87 1.57 2.48
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shlomo
shlomo
вчера в 21:41
Марсель выиграет
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