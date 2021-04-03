«Марсель» — «Дижон». Прогноз на матч Лиги 1 (04.04.21)

«Марсель» и «Дижон» 4 апреля сыграют в матче 31-го тура чемпионата Франции. Представляем прогноз и обзор ставок, которые предложили букмекеры на эту встречу.
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сегодня, 22:00
Ставки букмекеров
«Марсель» считается фаворитом этой встречи, на его победу можно поставить по коэффициенту 1.58. Заключить пари на гостевой выигрыш «Дижона» букмекерская контора Мелбет предлагает по коэффициенту 6.60, а ничья идет по коэффициенту 4.34.
Что касается результативности матча, то здесь букмекер выставил равную линию. Поставить на тотал больше (2,5) голов можно по коэффициенту 1.95, меньше – 1.95.
Форма команд
В прошлом туре Лиги 1 «Марсель» потерпел девятое поражение в сезоне. Команда неудачно съездила в гости к «Ницце», уступив со счетом 0:3. До этого фиаско южане одержали две победы подряд, обыграв «Ренн» (1:0) и «Брест» (3:1).
В турнирной таблице Лиги 1 команда Хорхе Сампаоли занимает шестое место, набрав 45 очков. По ходу сезона «Марсель» одержал 12 побед и девять раз сыграл вничью.
«Дижон» — главный аутсайдер чемпионата Франции. В активе команды только 15 очков и последняя строчка в турнирной таблице. «Совы» отстают от безопасной зоны на 14 зачетных пунктов, которые отыграть практически нереально.
В прошлом туре Лиги 1 «Дижон» с минимальным счетом уступил на своем поле «Реймсу» (0:1). Это поражение стало десятым подряд для команды в чемпионате.
Информация для ставок
- «Марсель» не проигрывал в восьми прошлых матчах против «Дижона» во всех турнирах
- В трёх прошлых гостевых матчах «Дижона» сыграла ставка на ТБ(2,5)
- «Дижон» пропускал минимум два гола в трех предыдущих выездных встречах
Прогноз
У «Марселя» есть отличная возможность реабилитироваться за последнее поражение и приблизиться к первой пятерке турнирной таблицы. «Дижон» проваливает матч за матчем, а турнирных перспектив у «сов» уже нет никаких. Предлагаем ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Мелбет.