«Марсель» — «Мец». Прогноз на матч Лиги 1 (07.11.2021)

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07 ноября 2021, 00:12

«Марсель» в 13-м туре чемпионата Франции на стадионе «Велодром» примет «Мец». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на матч.

Ставки букмекеров

Шансы «Марселя» одержать победу в этой встрече букмекерская контора Фонбет оценила коэффициентом 1.42 – хозяева являются очевидным фаворитом. Заключить пари на ничью можно по котировке 4.90, а победа «Меца» идет в линии БК за 7.70.

Аналитики также убеждены, что на стадионе «Велодром» команды покажут результативный футбол. Поставить на ТБ (2,5) голов можно за 1.71, ТМ(2,5) – 2.26.

Форма команд

В турнирной таблице чемпионата Франции «Марсель» занимает третье место, набрав за 12 туров 22 балла. При этом южане идут на серии без поражений в Лиге 1 из четырех поединков, в которых они обыграли «Лорьян» (4:1) и «Клермон» (1:0), а также разошлись миром с «Ниццей» (1:1) и ПСЖ (0:0).

Среди уходящей недели подопечные Хорхе Сампаоли принимали дома «Лацио» в рамках групповой стадии Лиги Европы. Поединок завершился вничью 2:2, а за хозяев забивали Аркадиуш Милик и Димитри Пайет.

На счету «Меца» семь очков и предпоследнее место в общем зачете Лиги 1. «Бордовые» в текущем розыгрыше чемпионата победили лишь однажды – на выезде «Брест». Еще в четырех играх команда делила очки с соперниками и семь раз уступала. В минувшем туре первенства «Мец» сыграл вничью на домашней арене с соседом по турнирной таблице в лице «Сент-Этьена» (1:1).

Информация для ставок

В 5 прошлых гостевых матчах «Меца» прошла ставка ТБ (2,5)

(2,5) «Мец» не выигрывал в 14 из 15 прошлых матчей чемпионата

«Марсель» не проигрывал в 13 из 14 предыдущих домашних матчей Лиги 1

Прогноз

«Марсель» находится в отличной форме и успешно играет дома. «Мец» же сейчас переживает затяжной кризис и стабильно терпит неудачи в гостях. Учитывая это, предлагаем ставку на фору (-1) в пользу «Марселя», которая в линии букмекерской конторы Фонбет идет по коэффициенту 1.60.