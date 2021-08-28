«Майнц» — «Гройтер Фюрт». Прогноз на матч Бундеслиги (28.08.2021)

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сегодня, 08:41

В третьем туре чемпионата Германии «Гройтер Фют» приедет в гости к «Майнцу», который набрал хорошую форму. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.73. В случае победы «ГройтерФюрт» зайдет коэффициент 4.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.72.

Форма команд

ФК «Гройтер Фюрт» очень тяжело влиться в сезон и сразу демонстрировать результат. Команда набрала только одно очко и продолжает усердно работать над своими недостатками. Коллектив очень редко побеждает на выезде и чувствует себя неуверенно, поэтому старается играть исключительно от обороны.

«Майнц» после успешного стартового поединка довольно неожиданно уступил еще одному новичку Бундеслиги на его поле. Команда уже в предстоящем матче постарается доказать, что это была случайность, поэтому готовится к поединку с усиленной мощью. Клуб набрал три очка в двух стартовых матчах, обыграв на своем поле «РБ Лейпциг» (1:0) и уступив «Бохуму» (0:2).

Информация для ставок

• «Гройтер Фюрт» одержал только две победы в последних десяти поединках на выезде

• Шесть из семи последних матчей между коллективами завершились исходом «обе забьют»

• «Майнц» забивает на своем поле уже в десяти матчах подряд во всех турнирах

Прогноз

«Майнц» в последнее время играет в интересный и качественный футбол, который дает результат. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Мелбет.

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