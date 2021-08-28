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«Майнц» — «Гройтер Фюрт». Прогноз на матч Бундеслиги (28.08.2021)

сегодня, 08:41

В третьем туре чемпионата Германии «Гройтер Фют» приедет в гости к «Майнцу», который набрал хорошую форму. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.753.994.98
Фонбет 1.75 3.80 4.70
Мелбет 1.66 4.18 5.80
BetBoom 1.63 4.17 5.59

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.73. В случае победы «ГройтерФюрт» зайдет коэффициент 4.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.72.

Форма команд

ФК «Гройтер Фюрт» очень тяжело влиться в сезон и сразу демонстрировать результат. Команда набрала только одно очко и продолжает усердно работать над своими недостатками. Коллектив очень редко побеждает на выезде и чувствует себя неуверенно, поэтому старается играть исключительно от обороны.

«Майнц» после успешного стартового поединка довольно неожиданно уступил еще одному новичку Бундеслиги на его поле. Команда уже в предстоящем матче постарается доказать, что это была случайность, поэтому готовится к поединку с усиленной мощью. Клуб набрал три очка в двух стартовых матчах, обыграв на своем поле «РБ Лейпциг» (1:0) и уступив «Бохуму» (0:2).

Информация для ставок

• «Гройтер Фюрт» одержал только две победы в последних десяти поединках на выезде
• Шесть из семи последних матчей между коллективами завершились исходом «обе забьют»
• «Майнц» забивает на своем поле уже в десяти матчах подряд во всех турнирах

Прогноз

«Майнц» в последнее время играет в интересный и качественный футбол, который дает результат. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее мы предлагали интригующий коэффициент на матч чемпионата Франции.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.15 1.77 1.71 2.25
Мелбет 2.14 1.82
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:14
Хозяева не проиграют
shlomo
shlomo
сегодня в 08:48
Хозяева не проиграют...
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