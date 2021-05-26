«Металлист 1925» — «Черноморец». Прогноз на матч Первой лиги Украины (27.05.2021)

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сегодня, 21:09

В игре двух лидеров второго по силе чемпионата Украины мы увидим битву «Металлиста» и «Черноморца». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явного фаворита в этой игре нет, но букмекеры отдают небольшое предпочтение харьковскому клубу. Поставить на победу «Металлиста 1925» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.7. В случае победы «Черноморца» зайдет коэффициент 3.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициенту 2.27 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.57. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Металлист» идет на третьей строчке в турнирной таблице и всего на два пункта отстает от своего соперника, который расположился ступенькой выше. Харьковский клуб хорошо проводит нынешний сезон и очень близок к тому, чтоб выполнить поставленную на сезон задачу – повышение в классе. Туром ранее команда без проблем обыграла «Прикарпатье» (3:0), а еще чуть раньше красиво разобрались с «Вересом» (4:1).

«Черноморец» также близок к своей мечте – выходу в Премьер-Лигу. «Моряки» вполне прилично выглядят на футбольном поле, демонстрируя содержательный футбол, второе место в таблице этому яркое подтверждение. В минувшем туре команда легко обыграла «Кристалл» (4:0), а туром ранее в боевом матче уступили «Агробизнесу» (0:1).

Информация для ставок

«Металлист 1925» не проигрывает дома шесть матчей к ряду.

«Черноморец» выиграл всего один из последних пяти выездных встреч

Игра первого круга закончилась победой «Черноморца» (2:0)

«Металлист 1925» никогда не обыгрывал одесситов и даже не забивал голы

Прогноз

Играют команды одного уровня и вряд ли мы увидим на поле тотальное преимущество одного из коллективов. Сложно предположить, кто окажется сильнее, а потому рекомендуем сделать ставку на обмен голами — «обе забьют» по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Мелбет.