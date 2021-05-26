ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыУкраина. Первая лига 2020/2021

«Металлист 1925» — «Черноморец». Прогноз на матч Первой лиги Украины (27.05.2021)

сегодня, 21:09

В игре двух лидеров второго по силе чемпионата Украины мы увидим битву «Металлиста» и «Черноморца». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 2.28 3.10 3.05
Мелбет 2.29 3.08 2.95
1XBET 2.27 3.08 3.00
BetBoom 2.25 3.25 2.95

Ставки букмекеров

Явного фаворита в этой игре нет, но букмекеры отдают небольшое предпочтение харьковскому клубу. Поставить на победу «Металлиста 1925» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.7. В случае победы «Черноморца» зайдет коэффициент 3.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициенту 2.27 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.57. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Металлист» идет на третьей строчке в турнирной таблице и всего на два пункта отстает от своего соперника, который расположился ступенькой выше. Харьковский клуб хорошо проводит нынешний сезон и очень близок к тому, чтоб выполнить поставленную на сезон задачу – повышение в классе. Туром ранее команда без проблем обыграла «Прикарпатье» (3:0), а еще чуть раньше красиво разобрались с «Вересом» (4:1).

«Черноморец» также близок к своей мечте – выходу в Премьер-Лигу. «Моряки» вполне прилично выглядят на футбольном поле, демонстрируя содержательный футбол, второе место в таблице этому яркое подтверждение. В минувшем туре команда легко обыграла «Кристалл» (4:0), а туром ранее в боевом матче уступили «Агробизнесу» (0:1).

Информация для ставок

  • «Металлист 1925» не проигрывает дома шесть матчей к ряду.
  • «Черноморец» выиграл всего один из последних пяти выездных встреч
  • Игра первого круга закончилась победой «Черноморца» (2:0)
  • «Металлист 1925» никогда не обыгрывал одесситов и даже не забивал голы

Прогноз

Играют команды одного уровня и вряд ли мы увидим на поле тотальное преимущество одного из коллективов. Сложно предположить, кто окажется сильнее, а потому рекомендуем сделать ставку на обмен голами — «обе забьют» по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.01 1.71 1.56 2.28
Мелбет 1.50 2.40
1XBET 1.50 2.40
BetBoom 1.54 2.32
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии8
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100