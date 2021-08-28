«Металлист 1925» – «Днепр-1». Прогноз на матч чемпионата Украины (28.08.2021)

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сегодня, 00:26

В рамках шестого тура высшего дивизиона Украины встретятся «Металлист 1925» и «Днепр-1». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры определились с явным фаворитом этой встречи — предпочтение отдают гостям. На победу «Днепра-1» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.74. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.42.

Можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.7. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 2.11. Ставка на «обе забьют» составляет 1.72.

Форма команд

«Метталлист 1925» после первых туров, сумев одержать две победы, немного сбавил обороты и потерпел два поражения кряду. Сначала команда отправилась в Киев и сразилась с «Шахтёром». Создать проблемы вице-чемпиону не удалось, поражение (0:2). В последнем туре коллектив побывал в Полтаве, где ничего не смог сделать с «Ворсклой» (0:2).

«Днепр-1» более стабилен на старте сезона, смог взять 10 очков и сейчас находится на пятой строчке в турнирной таблице. В минувшем туре днепровский клуб дома принимал «Рух» и без проблем обыграл его (2:0), а туром ранее сыграл с «Десной» на выезде и потерпел поражение (1:2).

Информация для ставок

«Металлист 1925» проиграл три из пяти последних поединков

«Днепр-1» всего один раз проиграл в новом сезоне при трех победах и одной ничьей

Четыре из пяти последних встреч с участием «Днепра-1» завершились результатом ТБ 2.5

2.5 «Металлистт1925» пропускает в шести играх подряд

Прогноз

Первая встреча данных команд в рамках элитного дивизиона. Это совсем не то дерби Харькова и Днепра, что было раньше, но, тем не менее, некая принципиальность все же будет присутствовать. Обе команды будут биться на каждом участке поля и стараться добыть положительный результат. У днепрян состав более качественный и опытный, а потому и больше шансов на победу. Сделать ставку на победу «Днепра-1» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.74.

Ранее букмекеры предложили прогноз на другой матч чемпионата Украины.