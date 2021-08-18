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«Мидлсбро» — «КПР». Прогноз на матч Чемпионшипа (18.08.2021)

вчера, 10:56

«Мидлсбро» примет на своем стадионе «КПР» в третьем туре английского Чемпионшипа. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Англии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.313.323.41
Фонбет Live! 38.00 4.90 1.22
BetBoom 2.40 3.25 3.10

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Мидлсбро». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.45. Также можно сделать ставку на победу «КПР» по 3.00 и на ничейный исход по 3.25.

Форма команд

В этом сезоне «Мидлсбро» стартовал неплохо. Команда набрала четыре балла и поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице. В активе клуба одна победа и одна ничья. Команда забила три гола и пропустила два мяча.

«КПР» набрал те же четыре балла и находится на второй строчке в турнирной таблице. Дело в разнице забитых и пропущенных. Клуб забил четыре гола и пропустил один мяч при одной победе и одному ничейному исходу.

Информация для ставок

● «КПР» не проигрывает восемь игр кряду

● «Мидлсбро» выиграл два матча из последних пяти

● «КПР» забивает как минимум один гол десять игр кряду

Прогноз

«КПР» находится в невероятной форме, в этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей «КПР» больше 1.5 по коэффициенту 2.75.

Ранее мы предлагали интригующий коэффициент на другой матч Чемпионшипа.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.42 1.61 1.78 2.12
BetBoom 2.30 1.58 1.69 2.10 1.36 3.00
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Все комментарии
j6c63zwmktzf
j6c63zwmktzf
вчера в 12:00
Футбольный клуб «Мидлсбро» выиграет матч.
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