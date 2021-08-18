«Мидлсбро» — «КПР». Прогноз на матч Чемпионшипа (18.08.2021)

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вчера, 10:56

«Мидлсбро» примет на своем стадионе « КПР » в третьем туре английского Чемпионшипа. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Англии.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Мидлсбро». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.45. Также можно сделать ставку на победу « КПР » по 3.00 и на ничейный исход по 3.25.

Форма команд

В этом сезоне «Мидлсбро» стартовал неплохо. Команда набрала четыре балла и поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице. В активе клуба одна победа и одна ничья. Команда забила три гола и пропустила два мяча.

« КПР » набрал те же четыре балла и находится на второй строчке в турнирной таблице. Дело в разнице забитых и пропущенных. Клуб забил четыре гола и пропустил один мяч при одной победе и одному ничейному исходу.

Информация для ставок

● « КПР » не проигрывает восемь игр кряду

● «Мидлсбро» выиграл два матча из последних пяти

● « КПР » забивает как минимум один гол десять игр кряду

Прогноз

« КПР » находится в невероятной форме, в этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей « КПР » больше 1.5 по коэффициенту 2.75.

Ранее мы предлагали интригующий коэффициент на другой матч Чемпионшипа.