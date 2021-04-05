«Мидлсбро» — «Уотфорд». Прогноз на матч Чемпионшипа (05.04.2021)

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сегодня, 01:04

«Мидлсбро» примет «Уотфорд» в рамках очередного тура английского Чемпионшипа 5 апреля. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Уотфорд». На победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 2.30. Также букмекеры рекомендуют обратить внимание на ничейный исход за 3.10 и на победу «Мидлсбро» за 3.35.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Уотфорд» радует стабильностью. Этот клуб идет на второй строчке в турнирной таблице, набрав 78 баллов. «Шершни» очень хороши, но иногда у команды бывали осечки, которые стоили ей потери очков. В последних матчах у клуба все очень хорошо, одни победы.

«Мидлсбро» идет на девятой позиции. В активе этой команды 56 пунктов. В последних поединках у «Мидлсбро» большие проблемы, клуб крайне редко побеждает и все реже радует болельщиков своей игрой. Поединок против «Уотфорда» может стать очередным провалом.

Информация для ставок

«Мидлсбро» проиграл три матча из последних пяти

«Уотфорд» забил 11 мячей в последних пяти играх

У «Уотфорда» серия из шести побед подряд

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — забьет только «Уотфорд» за 3.45 и «тотал голов больше двух» по коэффициенту 1.72. Победа в этом матче поможет гостям стать увереннее и стать ближе к выходу в АПЛ .

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