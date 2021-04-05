«Мидлсбро» — «Уотфорд». Прогноз на матч Чемпионшипа (05.04.2021)

«Мидлсбро» примет «Уотфорд» в рамках очередного тура английского Чемпионшипа 5 апреля. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот поединок.
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сегодня, 14:30
Ставки букмекеров
Фаворитом матча является «Уотфорд». На победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 2.30. Также букмекеры рекомендуют обратить внимание на ничейный исход за 3.10 и на победу «Мидлсбро» за 3.35.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Уотфорд» радует стабильностью. Этот клуб идет на второй строчке в турнирной таблице, набрав 78 баллов. «Шершни» очень хороши, но иногда у команды бывали осечки, которые стоили ей потери очков. В последних матчах у клуба все очень хорошо, одни победы.
«Мидлсбро» идет на девятой позиции. В активе этой команды 56 пунктов. В последних поединках у «Мидлсбро» большие проблемы, клуб крайне редко побеждает и все реже радует болельщиков своей игрой. Поединок против «Уотфорда» может стать очередным провалом.
Информация для ставок
- «Мидлсбро» проиграл три матча из последних пяти
- «Уотфорд» забил 11 мячей в последних пяти играх
- У «Уотфорда» серия из шести побед подряд
Прогноз
Актуальная ставка на этот матч — забьет только «Уотфорд» за 3.45 и «тотал голов больше двух» по коэффициенту 1.72. Победа в этом матче поможет гостям стать увереннее и стать ближе к выходу в АПЛ.
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