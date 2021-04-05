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«Мидлсбро» — «Уотфорд». Прогноз на матч Чемпионшипа (05.04.2021)

сегодня, 01:04

«Мидлсбро» примет «Уотфорд» в рамках очередного тура английского Чемпионшипа 5 апреля. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.633.182.28
Лига Ставок 3.60 3.10 2.19
Фонбет 3.70 3.10 2.18
Мелбет 3.68 3.10 2.19
Pin-Up.ru 3.45 3.10 2.20

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Уотфорд». На победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 2.30. Также букмекеры рекомендуют обратить внимание на ничейный исход за 3.10 и на победу «Мидлсбро» за 3.35.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Уотфорд» радует стабильностью. Этот клуб идет на второй строчке в турнирной таблице, набрав 78 баллов. «Шершни» очень хороши, но иногда у команды бывали осечки, которые стоили ей потери очков. В последних матчах у клуба все очень хорошо, одни победы.

«Мидлсбро» идет на девятой позиции. В активе этой команды 56 пунктов. В последних поединках у «Мидлсбро» большие проблемы, клуб крайне редко побеждает и все реже радует болельщиков своей игрой. Поединок против «Уотфорда» может стать очередным провалом.

Информация для ставок

  • «Мидлсбро» проиграл три матча из последних пяти
  • «Уотфорд» забил 11 мячей в последних пяти играх
  • У «Уотфорда» серия из шести побед подряд

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — забьет только «Уотфорд» за 3.45 и «тотал голов больше двух» по коэффициенту 1.72. Победа в этом матче поможет гостям стать увереннее и стать ближе к выходу в АПЛ.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Ковентри Сити» — «Бристоль Сити».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.12 1.79 1.60 2.45
Лига Ставок 2.01 1.74 1.56 2.34
Мелбет 1.62 2.44
Pin-Up.ru 2.01 1.73 1.55 2.32 1.26 3.55
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shlomo
shlomo
сегодня в 08:49
Хозяева выиграют
sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:18
Гости не проиграют
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