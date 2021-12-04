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«Милан» — «Салернитана». Прогноз на матч Серии А (04.12.2021)

сегодня, 12:45

Шестнадцатый тур итальянской Серии А подарит нам поединок, где выяснять сильнейшего будут «Милан» и «Салернитана». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.227.1114.43
Фонбет 1.20 6.85 14.00
Мелбет 1.22 7.40 15.00
BetBoom 1.23 6.53 13.36

Ставки букмекеров

Фаворитом данного поединка по версии букмекеров являются хозяева поля. Поставить на победу «Милана» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет. Взять ничью предлагают по коэффициенту 6.85, а загрузить на сенсационную победу «Салернитаны» можно по коэффициенту 14.

Форма команд

«Милан» продолжает борьбу за лидерство в Серии А. Команда в минувшем туре разгромила на выезде «Дженоа» (3:0), но туром ранее уступила дома «Сассуоло» (1:3).

«Салернитана» продолжает замыкать турнирную таблицу, имея в активе всего восемь пунктов. Коллектив отчаянно пытается навязывать борьбу даже грандам итальянского футбола, но зацепиться за очки не получается. В последнем туре было зафиксировано поражение от «Ювентуса» со счетом (0:2).

Информация для ставок

• «Милан» победил в двух из шести последних матчах
• Безвыигрышная серия «Салернитаны» насчитывает пять поединков
• «Милан» пропускает дома в пяти из шести минувших встречах

Прогноз

«Милан» с первых минут возьмет игру под свой контроль и без проблем оформит в этой встрече необходимый результат и очередные три очка. Рекомендуем сделать ставку на уверенную победу «Милана» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.69 1.21 2.66 1.52 2.07 1.82
Мелбет 2.57 1.48
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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 13:52
Милан выиграет этот матч
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