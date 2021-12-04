«Милан» — «Салернитана». Прогноз на матч Серии А (04.12.2021)

Шестнадцатый тур итальянской Серии А подарит нам поединок, где выяснять сильнейшего будут «Милан» и «Салернитана». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.
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сегодня, 17:00
Ставки букмекеров
Фаворитом данного поединка по версии букмекеров являются хозяева поля. Поставить на победу «Милана» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет. Взять ничью предлагают по коэффициенту 6.85, а загрузить на сенсационную победу «Салернитаны» можно по коэффициенту 14.
Форма команд
«Милан» продолжает борьбу за лидерство в Серии А. Команда в минувшем туре разгромила на выезде «Дженоа» (3:0), но туром ранее уступила дома «Сассуоло» (1:3).
«Салернитана» продолжает замыкать турнирную таблицу, имея в активе всего восемь пунктов. Коллектив отчаянно пытается навязывать борьбу даже грандам итальянского футбола, но зацепиться за очки не получается. В последнем туре было зафиксировано поражение от «Ювентуса» со счетом (0:2).
Информация для ставок
• «Милан» победил в двух из шести последних матчах
• Безвыигрышная серия «Салернитаны» насчитывает пять поединков
• «Милан» пропускает дома в пяти из шести минувших встречах
Прогноз
«Милан» с первых минут возьмет игру под свой контроль и без проблем оформит в этой встрече необходимый результат и очередные три очка. Рекомендуем сделать ставку на уверенную победу «Милана» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.