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«Миллуолл» — «Мидлсбро»: прогноз на матч Чемпионшипа (20.03.2021)

вчера, 11:04

«Миллуолл» играет против «Мидлсбро». Этот матч состоится в рамках 38-го тура Чемпионшипа.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры предлагают ставку, что «Мидлсбро» победит в этом матче по коэффициенту 2.65. Также можно поставить на то, что победит «Миллуолл» по коэффициенту 3.00, а на ничейный исход по 3.00.

Форма команд

«Миллуолл» расположился на десятой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 49 пунктов. В нынешнем сезоне команда выиграла 11 поединков, 16 раз играла вничью и проиграла десять матчей. Клуб забил 37 голов и пропустил 36 мячей. В последних матчах у «Миллуолла» не получается показать достойную игру, также клуб очень много пропускает, практически в каждом матче. «Миллуолл» не сможет пробиться в топ-6 в этом сезоне и выйти в плей-офф, но клуб сохранит прописку в Чемпионшипе.

«Мидлсбро» находится на восьмой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 56 пунктов. В нынешнем сезоне у этого клуба 16 побед, восемь ничьих и 13 поражений. Команда забила 46 голов и пропустила 38 мячей. В последних матчах у «Мидлсбро» все хорошо, клуб лишь раз допустил осечку и потерял три балла. Команда имеет неплохие шансы добраться до топ-6, чтобы побороться за выход в АПЛ, но для этого нужно побеждать в каждом матче.

Информация для ставок

● «Мидлсбро» выиграл три матча из последних пяти
● «Миллуолл» проиграл в трех матчах из последних пяти
● «Мидлсбро» забил девять мячей за пять последних игр

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что победит «Миллуолл» и ТБ 2.5 по коэффициенту 5.50. Также стоит присмотреться к ставке на точное количество голов — «2» по коэффициенту 3.00.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Ницца» — «Марсель».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.97 1.91 1.53 2.62
Лига Ставок 1.75 2.00 1.43 2.70
Мелбет 1.49 2.81
Pin-Up.ru 1.93 1.81 1.51 2.42 1.24 3.70
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 12:20
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб Миллуолл (Лондон)
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