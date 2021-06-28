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«Мольде» — «Стремсгодсет». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (30.06.2021)

сегодня, 02:07

В десятом туре Высшей лиги Норвегии «Мольде» на стадионе «Акер» сыграет против «Стремсгодсета». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на игру, которая состоится 30 июня.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.365.608.30
Лига Ставок 1.35 5.40 7.40
Фонбет 1.35 5.40 7.60
Мелбет 1.35 5.60 7.70
1XBET 1.35 5.60 7.70

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Мольде» очевидным фаворитом в этой игре. Ставки на победу хозяев компания Фонбет принимает по коэффициенту 1.35. Заключить пари на ничью можно по котировке 5.60, а победа «Стремсгодсета» оценивается в 7.70.

Также эксперты БК ожидают, что команды суммарно забьют минимум три гола. Исход ТБ(2,5) мячей идет за 1.37, ТМ(2,5) – 2.99.

Форма команд

«Мольде» выиграл четыре прошлых матча в чемпионате Норвегии. В этой серии команда обыграла «Саннерфьерд» (3:1), «Сарпсборг» (4:1), «Стабек» (2:1) и «Будё-Глимт» (2:0).

Благодаря этим успехам «Мольде» взобрался на первое место в турнирной таблице. Ближайшего конкурента «Будё-Глимт» команда опережает на три очка, имея в своем активе самую результативную атаку в лиге – 25 голов в десяти поединках.

«Стремсгодсет» в этом чемпионате чередует успешные матчи с провальными. На счету команды три победы и две ничьих, при трех проигрышах. В последнем туре сегодняшние гости крупно победили дома «Саннерфьерд» (4:0), а перед этим разошлись миром с «Мьендаленом» (1:1) и проиграли «Будё-Глимт» (2:7). В общем зачете Высшей лиги «Стремсгодсет» занимает десятую строчку.

Информация для ставок

  • «Мольде» выиграл 4 из 5 домашних матчей в чемпионате Норвегии с общим счетом 14:5
  • «Стремсгодсет» проиграл 3 из 4 гостевых поединков в лиге – счет 3:12
  • «Мольде» побеждал «Стремсгодсет» в трех прошлых матчах на своем поле

Прогноз

«Стремсгодсет» плохо играет в гостях и заметно уступает в классе «Мольде», который пытается удержаться на вершине турнирной таблицы. Учитывая, как хозяева выступают на домашней арене, предлагаем ставку на победу «Мольде» с форой (-1) по коэффициенту 1.60 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее букмекеры предложили ставку на победу гостей с коэффициентом 1.65 в матче «Неман» — «Динамо» Минск.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.19 1.38 2.55 1.55
Лига Ставок 2.38 1.54
Мелбет 2.99 1.37
1XBET 2.99 1.37
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shlomo
shlomo
сегодня в 07:26
Хозяева фавориты матча
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