«Монако» — «Анже». Прогноз на матч чемпионата Франции (09.01.2021)

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09 января 2021, 04:46

В 19-м туре Лиги 1 «Монако» дома с «Анже». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка идут хозяева поля. Компания Бетсити предлагает сделать ставку на победу «Монако» по коэффициенту 1.77. Шансы на то, что матч выиграет «Анже», оцениваются в 5.00, а ничья отмечена котировкой 3.98.

С небольшим перевесом в линии БК идут ставки на результативный исход игры. Вариант с тоталом больше 2,5 голов котируется в 1.86, меньше – 2.10.

Форма команд

В прошлом розыгрыше чемпионата Франции очные встречи оппонентов завершились в пользу монегасков. Матч на стадионе «Анже» не определил победителя (0:0), а дома «Монако» был сильней с минимальным счетом (1:0). На данный момент соперники делят шестое место в турнирной таблице, имея равное количество очков (30).

В прошлом туре обе команды отметились гостевыми победами. «Монако» на выезде разбил «Лорьян» (5:2), а «Анже» сенсационно одолел «Лилль» на поле соперника (2:1).

В девяти домашних играх текущего сезона «Монако» одержал пять побед, забив 20 голов. У «Анже» пять побед в девяти выездных встречах, при двух ничейных матчах и двух поражениях.

Информация для ставок

В 10 из 11 матчей «Монако» в Лиге 1 сыграла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Монако» не пропускал голы в 5 из 7 прошлых игр с «Анже»

«Монако» не проигрывал в 11 из 12 предыдущих поединков на своем поле

«Анже» не проигрывал в шести прошлых выездных встречах чемпионата

Прогноз

В битве прямых конкурентов сложно выделить очевидного фаворита. Букмекеры больше склоняются к победе «Монако», но у хозяев есть проблемы с защитой, которая пропускает даже от «Лорьяна», играющего в меньшинстве.

Предлагаем взять ставку на «обе забьют – да» с коэффициентом 1.78 в букмекерской конторе Бетсити.