«Монако» — «Анже». Прогноз на матч чемпионата Франции (09.01.2021)

В 19-м туре Лиги 1 «Монако» дома с «Анже». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.
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3 : 0
завершен
09 января 2021, 23:00
суббота
Ставки букмекеров
Фаворитом этого поединка идут хозяева поля. Компания Бетсити предлагает сделать ставку на победу «Монако» по коэффициенту 1.77. Шансы на то, что матч выиграет «Анже», оцениваются в 5.00, а ничья отмечена котировкой 3.98.
С небольшим перевесом в линии БК идут ставки на результативный исход игры. Вариант с тоталом больше 2,5 голов котируется в 1.86, меньше – 2.10.
Форма команд
В прошлом розыгрыше чемпионата Франции очные встречи оппонентов завершились в пользу монегасков. Матч на стадионе «Анже» не определил победителя (0:0), а дома «Монако» был сильней с минимальным счетом (1:0). На данный момент соперники делят шестое место в турнирной таблице, имея равное количество очков (30).
В прошлом туре обе команды отметились гостевыми победами. «Монако» на выезде разбил «Лорьян» (5:2), а «Анже» сенсационно одолел «Лилль» на поле соперника (2:1).
В девяти домашних играх текущего сезона «Монако» одержал пять побед, забив 20 голов. У «Анже» пять побед в девяти выездных встречах, при двух ничейных матчах и двух поражениях.
Информация для ставок
- В 10 из 11 матчей «Монако» в Лиге 1 сыграла ставка на ТБ (2,5)
- «Монако» не пропускал голы в 5 из 7 прошлых игр с «Анже»
- «Монако» не проигрывал в 11 из 12 предыдущих поединков на своем поле
- «Анже» не проигрывал в шести прошлых выездных встречах чемпионата
Прогноз
В битве прямых конкурентов сложно выделить очевидного фаворита. Букмекеры больше склоняются к победе «Монако», но у хозяев есть проблемы с защитой, которая пропускает даже от «Лорьяна», играющего в меньшинстве.
Предлагаем взять ставку на «обе забьют – да» с коэффициентом 1.78 в букмекерской конторе Бетсити.