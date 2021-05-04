«Монца» — «Лечче». Прогноз на матч Серии В (04.05.2021)

В 36-м туре Серии В «Монца» примет на домашнем стадионе «Лечче». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров.
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1 : 0
завершен
вчера, 15:00
Ставки букмекеров
Котировки на данную игру приблизительно равны, явного фаворита букмекеры не выделяют. Взять победу хозяев можно по коэффициенту 2.45, в случае победы гостей зайдет коэффициент 3.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.15.
Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 2.03. Низовой исход матча можно взять за 1,77. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.87.
Форма команд
«Монца» в последнем матче чемпионата играла против «Салернитаны». Поединок завершился ее победой (3:1). В родных стенах команда старается показывать свой футбол и не терять очки – всего три поражения дома в этом сезоне.
«Лечче» продолжает борьбу за переход в Серию А, но в последних трех турах команда потерпела два поражения, что позволило конкурентам вплотную приблизиться в турнирной таблице. Несмотря на трудности в последних турах, команда достаточно уверенно проводит этот сезон, а игры на выезде выглядят впечатляюще.
Информация для ставок
• Беспроигрышная выездная серия «Лечче» составляет 10 матчей
• Игра первого круга закончилась ничьей (0:0)
• «Монца» забивает дома в пяти матчах подряд
• «Лечче» всего один раз в истории обыграл «Монцу» в далеком 1998 году
Прогноз
Команды неуступчивы, поэтому готовы биться до последнего в борьбе за заветные путевки в «элиту». Ожидаем равный футбол. Рекомендуем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 3.15.