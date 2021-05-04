«Монца» — «Лечче». Прогноз на матч Серии В (04.05.2021)

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вчера, 12:32

В 36-м туре Серии В «Монца» примет на домашнем стадионе «Лечче». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Котировки на данную игру приблизительно равны, явного фаворита букмекеры не выделяют. Взять победу хозяев можно по коэффициенту 2.45, в случае победы гостей зайдет коэффициент 3.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.15.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 2.03. Низовой исход матча можно взять за 1,77. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Монца» в последнем матче чемпионата играла против «Салернитаны». Поединок завершился ее победой (3:1). В родных стенах команда старается показывать свой футбол и не терять очки – всего три поражения дома в этом сезоне.

«Лечче» продолжает борьбу за переход в Серию А, но в последних трех турах команда потерпела два поражения, что позволило конкурентам вплотную приблизиться в турнирной таблице. Несмотря на трудности в последних турах, команда достаточно уверенно проводит этот сезон, а игры на выезде выглядят впечатляюще.

Информация для ставок

• Беспроигрышная выездная серия «Лечче» составляет 10 матчей

• Игра первого круга закончилась ничьей (0:0)

• «Монца» забивает дома в пяти матчах подряд

• «Лечче» всего один раз в истории обыграл «Монцу» в далеком 1998 году

Прогноз

Команды неуступчивы, поэтому готовы биться до последнего в борьбе за заветные путевки в «элиту». Ожидаем равный футбол. Рекомендуем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 3.15.