«Монтевидео Уондерерс» — «Вилья Эспаньола». Прогноз на матч Премьер-Лиги Уругвая (19.06.2021)

Премьер-Лига Уругвая в самом разгаре. На очереди поединок 6-го тура чемпионата — «Монтевидео Уондерерс» против «Вилья Эспаньола». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.
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3 : 0
завершен
вчера, 23:15
Ставки букмекеров
Фаворит этого матча — «Уондерерс». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.85. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.55 и на победу «Вилья Эспаньола» за 3.90.
Форма команд
«Монтевидео» набрал в этом сезоне восемь баллов и находится на седьмой строчке в турнирной таблице. Несмотря на скромную статистику, игра этой команды вызывает удивление. Клуб действительно очень хорош, но в силу разных обстоятельств «Монтевидео» смог выиграть только два поединка. В последних матчах команда показывает себя неплохо, но часто теряет очки на последних минутах.
«Вилья Эспаньола» набрал в этом сезоне два балла. Команда находится на 14-й строчке в турнирной таблице. «Эспаньола» играет очень плохо и заслуженно находится на своем месте. Нет никаких причин полагать, что команда сможет исправить свое положение в ближайшем будущем.
Информация для ставок
- «Вилья Эспаньола» не может победить пять игр кряду
- «Монтевидео Уондерерс» выиграл два матча из последних пяти
- «Уондерерс» забил всего один гол на своем поле
Прогноз
Не стоит ждать от этого поединка обилия забитых мячей. Оба клуба не могут похвастаться хорошей результативностью, скорее всего, здесь будет забито 1-2 гола. Актуальная ставка на игру — тотал голов меньше двух по коэффициенту 2.40.
Ранее букмекеры предложили поставить на ничью по коэффициенту 3.31 в матче Португалия — Германия.