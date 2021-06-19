«Монтевидео Уондерерс» — «Вилья Эспаньола». Прогноз на матч Премьер-Лиги Уругвая (19.06.2021)

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вчера, 10:43

Премьер-Лига Уругвая в самом разгаре. На очереди поединок 6-го тура чемпионата — «Монтевидео Уондерерс» против «Вилья Эспаньола». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворит этого матча — «Уондерерс». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.85. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.55 и на победу «Вилья Эспаньола» за 3.90.

Форма команд

«Монтевидео» набрал в этом сезоне восемь баллов и находится на седьмой строчке в турнирной таблице. Несмотря на скромную статистику, игра этой команды вызывает удивление. Клуб действительно очень хорош, но в силу разных обстоятельств «Монтевидео» смог выиграть только два поединка. В последних матчах команда показывает себя неплохо, но часто теряет очки на последних минутах.

«Вилья Эспаньола» набрал в этом сезоне два балла. Команда находится на 14-й строчке в турнирной таблице. «Эспаньола» играет очень плохо и заслуженно находится на своем месте. Нет никаких причин полагать, что команда сможет исправить свое положение в ближайшем будущем.

Информация для ставок

«Вилья Эспаньола» не может победить пять игр кряду

«Монтевидео Уондерерс» выиграл два матча из последних пяти

«Уондерерс» забил всего один гол на своем поле

Прогноз

Не стоит ждать от этого поединка обилия забитых мячей. Оба клуба не могут похвастаться хорошей результативностью, скорее всего, здесь будет забито 1-2 гола. Актуальная ставка на игру — тотал голов меньше двух по коэффициенту 2.40.

Ранее букмекеры предложили поставить на ничью по коэффициенту 3.31 в матче Португалия — Германия.