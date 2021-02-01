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«Морейренсе» — «Брага»: прогноз на матч чемпионата Португалии (01.02.2021)

вчера, 09:40

16-й тур чемпионата Португалии подарит нам увлекательное противостояние «Браги» и «Морейренсе».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.944.151.61
Fonbet Live! 58.00 22.00 1.03
Мелбет 7.69 4.47 1.48

Ставки букмекеров

«Брага» является безусловным фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в БК Мелбет можно с коэффициентом 1.57. На победу хозяев коэффициент составляет 5.9. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается за 4.1.

Букмекеры немного больше верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.8. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно с коэффициентом 2.1.

Форма команд

«Брага» находится в группе лидеров Примейры и ведет борьбу за самые высокие места. Команда показывает стабильные результаты, что позволяет им занимать четвертое место, отставая от «Спортинга» на 9 очков. Последними матчами команды стали победа над «Жил Висенте» (1:0) и поражение от «Пасуш Де Феррейра» (0:2).

«Морейренсе» звезд с неба не хватает, но забрать очки у команды достаточно проблематично. Клуб расположился на 8-м месте, но турнирная таблица очень плотная, а отрыв от 16-й позиции составляет всего 4 очка. Последними результатами команды стали выездная победа над «Насьоналем» (1:0) и ничья с «Портимоненси» (2:2).

Информация для ставок

• «Морейренсе» проиграл всего один поединок из последних шести в чемпионате
• «Брага» проиграла три матча подряд на выезде
• «Морейренсе» забивал на своем поле в девяти из десяти матчей
• Четыре из шести последних матчей команд заканчивались с исходом ТМ 2.5

Прогноз

Нас ждет увлекательное противостояние, где хозяевам нужны очки. Фаворитом в этой встрече называют «Брагу», поэтому мы считаем, что ставку в букмекерской конторе Мелбет нужно делать именно на них. Коэффициент на победу гостей – 1.57.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.944.151.61
Fonbet Live! 58.00 22.00 1.03
Мелбет 7.69 4.47 1.48
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shlomo
shlomo
вчера в 09:45
Брага может выиграть и взять три очка
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