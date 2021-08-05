«Мура» — «Жальгирис». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (05.08.2021)

В матче квалификации второго по силе еврокубкового турнира «Жальгирис»приедет в гости к «Муре». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.
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0 : 0
завершен
вчера, 21:00
Ставки букмекеров
Фаворитом данной встречи букмекеры выделяют именно «Муру». Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.85 на ее победу. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по 3.92, а взять победу гостей можно по 4.16.
Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 2.05. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.74. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.
Форма команд
«Мура» в рамках квалификационного раунда Лиги чемпионов встречалась с болгарским «Лудогорцем» и не смогла продолжить выступления в самом престижном клубном турнире, сначала сыграв дома вничью (0:0), а затем проиграв на выезде (1:3). В домашнем поединке Лиги Европы коллектив надеется одолеть своего соперника, сделав хороший задел перед ответным матчем.
«Жальгирис» в Лиге чемпионов имел встречи с венгерским «Ференцварошем» и составить ему конкурентную борьбу не смог, проиграв на выезде (0:2) и дома (1:3). В Лиге Европы команда желает продвигаться по турнирной сетке, при хорошей игре и благоприятных обстоятельствах сделать это литовскому коллективу вполне по силам.
Информация для ставок
- «Мура» не может выиграть в пяти последних поединках
- «Жальгирис» пропускает в четырех играх подряд
- Три последних матча с участием «Муры» завершились результатом «обе забьют»
Прогноз
Смеем предположить, что здесь увидим достаточное количество голов. Сделать ставку на ТБ 2.5 можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Мелбет.
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