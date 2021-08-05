«Мура» — «Жальгирис». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (05.08.2021)

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вчера, 09:27

В матче квалификации второго по силе еврокубкового турнира «Жальгирис»приедет в гости к «Муре». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Фаворитом данной встречи букмекеры выделяют именно «Муру». Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.85 на ее победу. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по 3.92, а взять победу гостей можно по 4.16.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 2.05. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.74. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Мура» в рамках квалификационного раунда Лиги чемпионов встречалась с болгарским «Лудогорцем» и не смогла продолжить выступления в самом престижном клубном турнире, сначала сыграв дома вничью (0:0), а затем проиграв на выезде (1:3). В домашнем поединке Лиги Европы коллектив надеется одолеть своего соперника, сделав хороший задел перед ответным матчем.

«Жальгирис» в Лиге чемпионов имел встречи с венгерским «Ференцварошем» и составить ему конкурентную борьбу не смог, проиграв на выезде (0:2) и дома (1:3). В Лиге Европы команда желает продвигаться по турнирной сетке, при хорошей игре и благоприятных обстоятельствах сделать это литовскому коллективу вполне по силам.

Информация для ставок

«Мура» не может выиграть в пяти последних поединках

«Жальгирис» пропускает в четырех играх подряд

Три последних матча с участием «Муры» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Смеем предположить, что здесь увидим достаточное количество голов. Сделать ставку на ТБ 2.5 можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предлагали заманчивый коэффициент на матч «Галатасарай» — «Сент-Джонстон».