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«Нант» — «Мец». Прогноз на матч Лиги 1 (15.08.2021)

вчера, 14:11

«Нант» и «Мец» сыграют очный поединок во втором туре чемпионата Франции. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на игру, которая состоится 15 августа 2021 года на стадионе «Божуар».

Франция. Лига 1 2021/2022
Нант
Мец
2 : 0
завершен
вчера, 16:00
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.233.293.70
Фонбет Live! 1.02 21.00 100.00
Мелбет 2.07 3.28 4.13
BetBoom 2.13 3.25 3.69

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в этой встрече считаются хозяева поля. Разместить ставки на победу «Нанта» букмекерская контора Мелбет предлагает по коэффициенту 2.39. Поставить на ничью сервис предлагает по коэффициенту 3.32, а победа «Меца» доступна по коэффициенту 3.24.

Букмекеры также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Исход ТМ(2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.66, ТБ(2,5) – 2.34.

Форма команд

«Нанту» выпала четь открывать новый сезон чемпионата Франции. В стартовом матче Лиги 1 «канарейки» отправились в гости к «Монако», где им удалось добыть один балл – ничья 1:1.

В прошлом розыгрыше Лиги 1 «Нанту» пришлось вести борьбу за выживание. В стыковых играх против «Тулузы» команда сохранила прописку благодаря гостевой победе (2:1), а дома она уступила сопернику с минимальным счетом (0:1).

«Мец» начал новый розыгрыш чемпионата Франции с ничейного матча. «Крестоносцы» в первой игре принимали дома действующего чемпиона «Лилль», который они переигрывали со счетом 3:1, но из-за удаления не удержали победу – ничья 3:3.

Информация для ставок

  • В 8 из 10 прошлых встреч команд на поле «Нанта» фиксировалась ничья
  • В 7 последних дуэлях соперников проходила ставка на ТМ(2,5)
  • «Мец» не побеждал в 5 из 6 предыдущих гостевых поединков во всех турнирах

Прогноз

Противостояния «Нанта» и «Меца», как правило, проходят в упорной борьбе. Обе команды не могут похвастаться искрометной и результативной атакой. Предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход другого матча в чемпионате Франции.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.09 1.85 1.59 2.50
Мелбет 1.75 2.20
BetBoom 2.15 1.71 1.64 2.28 1.33 3.37
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Все комментарии
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8pvxat9zrzkf
вчера в 20:11
Футбольный клуб Нант одержит победу.
ay8vwtuqe29m
ay8vwtuqe29m
вчера в 20:10
Футбольный клуб Нант выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 16:16
Игра на три результата
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