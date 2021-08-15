«Нант» — «Мец». Прогноз на матч Лиги 1 (15.08.2021)

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вчера, 14:11

«Нант» и «Мец» сыграют очный поединок во втором туре чемпионата Франции. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на игру, которая состоится 15 августа 2021 года на стадионе «Божуар».

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в этой встрече считаются хозяева поля. Разместить ставки на победу «Нанта» букмекерская контора Мелбет предлагает по коэффициенту 2.39. Поставить на ничью сервис предлагает по коэффициенту 3.32, а победа «Меца» доступна по коэффициенту 3.24.

Букмекеры также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Исход ТМ(2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.66, ТБ (2,5) – 2.34.

Форма команд

«Нанту» выпала четь открывать новый сезон чемпионата Франции. В стартовом матче Лиги 1 «канарейки» отправились в гости к «Монако», где им удалось добыть один балл – ничья 1:1.

В прошлом розыгрыше Лиги 1 «Нанту» пришлось вести борьбу за выживание. В стыковых играх против «Тулузы» команда сохранила прописку благодаря гостевой победе (2:1), а дома она уступила сопернику с минимальным счетом (0:1).

«Мец» начал новый розыгрыш чемпионата Франции с ничейного матча. «Крестоносцы» в первой игре принимали дома действующего чемпиона «Лилль», который они переигрывали со счетом 3:1, но из-за удаления не удержали победу – ничья 3:3.

Информация для ставок

В 8 из 10 прошлых встреч команд на поле «Нанта» фиксировалась ничья

В 7 последних дуэлях соперников проходила ставка на ТМ(2,5)

«Мец» не побеждал в 5 из 6 предыдущих гостевых поединков во всех турнирах

Прогноз

Противостояния «Нанта» и «Меца», как правило, проходят в упорной борьбе. Обе команды не могут похвастаться искрометной и результативной атакой. Предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход другого матча в чемпионате Франции.