«Наполи» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)

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вчера, 09:34

В шестом туре групповой стадии Лиги Европы сыграют «Наполи» и «Реал Сосьедад». В нашем анонсе представлен прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 10 декабря.

Ставки букмекеров

Умеренным фаворитом матча, который пройдет в Неаполе, букмекерская компания Мелбет считает хозяев. Сделать ставку на победу «Наполи» можно с коэффициентом 2.15, а гостевая победа «Реала Сосьедад» идет за 3.50. Заключить пари, что встреча завершится вничью, можно с котировкой 3.74.

Что касается результативности, то здесь линия букмекера практически равная. Ставки на ТБ (2,5) принимаются за 1.89, ТМ(2,5) – 2.06.

Форма команд

«Наполи» набрал десять очков в пяти турах Лиги Европы. Этот показатель позволяет итальянской команде занимать первое место в квартете F. В прошлом туре подопечные Дженнаро Гаттузо не удержали победный счет над « АЗ Алкмар» в Нидерландах (1:1). В чемпионате Италии клуб из Неаполя отметился крупной победой над «Кротоне» в гостях (4:0).

«Реал Сосьедад» занимает вторую позицию в группе, имея восемь очков. Столько же зачетных пунктов набрал АЗ , но у испанской команды преимущество по дополнительным показателям. 3 декабря «баски» сенсационно не смогли обыграть дома «Риеку» (2:2), тем самым существенно усложнив свое турнирное положение. В чемпионате Испании клуб из Сан-Себастьяна разделил очки с «Алавесом» (0:0).

Информация для ставок

В 6 из 7 прошлых матчей «Наполи» в Лиге Европы прошла ставка на ТМ(2,5)

«Наполи» не пропускал голов в двух предыдущих домашних поединках

Два последних гостевых матча «Реала Сосьедад» завершились вничью (0:0)

В трех прошлых гостевых матчах «Реала Сосьедад» сыграла ставка на ТМ(2,5)

Прогноз

Чтобы сохранить первое место в группе, «Наполи» достаточно не проиграть в предстоящем матче. Поэтому, хозяева могут начать поединок с позиции выжидания. «Реал Сосьедад» устроит только победа в Италии, поэтому именно от гостей стоит ожидать стартовых активных действий.

Учитывая вышесказанное, забитых голов стоит ожидать от обеих команд. В букмекерской конторе Мелбет ставку с таким условием можно сделать с коэффициентом 1.72.