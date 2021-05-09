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«Наполи» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (11.05.2021)

вчера, 14:45

В 36-м туре Серии А «Наполи» дома примет «Удинезе». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.315.199.94
Лига Ставок 1.38 5.40 7.60
Мелбет 1.37 5.25 10.00
1XBET 1.38 8.00 4.00
BetBoom 1.36 5.29 9.16

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров однозначным фаворитом встречи является «Наполи». Поставить на их победу можно по коэффициенту 1.35 в букмекерской конторе Мелбет. В случае сенсационной победы хозяев зайдет коэффициент 9.6. В случае ничейного результата порадует коэффициент 5.05.

Также в линии букмекеры предлагают 1.66 за ТБ 2,5 и ТМ 2,5 по коэффициенту 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.01.

Форма команд

«Наполи» под руководством Дженнаро Гаттузо упорно старается занять место в топ-4 Серии А. Для выполнения этой задачи естественно необходимо обыгрывать команды, которые заведомо слабее, еще и на домашнем стадионе. В прошлом туре была уверенно обыграна «Специа» (4:1), а вот туром ранее добыть победу не удалось, на последних секундах «адзурри» упустили победу и сыграли вничью с «Кальяри» (1:1). Настрой на эту игру будет запредельный, «Наполи» наверняка создаст много моментов у ворот своих соперников.

«Удинезе» находится в середине турнирной таблицы и спокойно доигрывает чемпионат. В прошлом туре клуб дома принимал «Болонью» и не смогла ее обыграть (1:1), как и «Ювентус» на минувшей неделе (1:3). Имея очень неприятную серию из домашних поражений, подопечные Готти Луки не в самом лучшем расположении духа отправляются на выезд в Неаполь.

Информация для ставок

  • «Наполи» не проигрывает дома 13 матчей подряд
  • «Удинезе» проиграло на выезде всего одну из последних шести игр
  • Последние четыре очные встречи между командами завершали с результатом «обе забьют»
  • Игра первого круга завершилась победой «Наполи» 2:1

Прогноз

«Наполи» крайне мотивировано и сделает все возможное, чтобы уверенно положить очередные три очка в копилку. Сделать ставку на победу «Наполи» с форой 1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данное событие составит 2.05.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Рома» — «Кротоне».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.23 1.65 1.71 2.14
Лига Ставок 2.26 1.64 1.77 2.06
Мелбет 2.33 1.71
1XBET 3.44 1.31 3.40 1.29 1.73 2.11
BetBoom 3.73 1.30 2.28 1.67 1.76 2.12
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 15:11
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Удинезе»
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