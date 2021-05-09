«Наполи» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (11.05.2021)

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вчера, 14:45

В 36-м туре Серии А «Наполи» дома примет «Удинезе». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров однозначным фаворитом встречи является «Наполи». Поставить на их победу можно по коэффициенту 1.35 в букмекерской конторе Мелбет. В случае сенсационной победы хозяев зайдет коэффициент 9.6. В случае ничейного результата порадует коэффициент 5.05.

Также в линии букмекеры предлагают 1.66 за ТБ 2,5 и ТМ 2,5 по коэффициенту 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.01.

Форма команд

«Наполи» под руководством Дженнаро Гаттузо упорно старается занять место в топ-4 Серии А. Для выполнения этой задачи естественно необходимо обыгрывать команды, которые заведомо слабее, еще и на домашнем стадионе. В прошлом туре была уверенно обыграна «Специа» (4:1), а вот туром ранее добыть победу не удалось, на последних секундах «адзурри» упустили победу и сыграли вничью с «Кальяри» (1:1). Настрой на эту игру будет запредельный, «Наполи» наверняка создаст много моментов у ворот своих соперников.

«Удинезе» находится в середине турнирной таблицы и спокойно доигрывает чемпионат. В прошлом туре клуб дома принимал «Болонью» и не смогла ее обыграть (1:1), как и «Ювентус» на минувшей неделе (1:3). Имея очень неприятную серию из домашних поражений, подопечные Готти Луки не в самом лучшем расположении духа отправляются на выезд в Неаполь.

Информация для ставок

«Наполи» не проигрывает дома 13 матчей подряд

«Удинезе» проиграло на выезде всего одну из последних шести игр

Последние четыре очные встречи между командами завершали с результатом «обе забьют»

Игра первого круга завершилась победой «Наполи» 2:1

Прогноз

«Наполи» крайне мотивировано и сделает все возможное, чтобы уверенно положить очередные три очка в копилку. Сделать ставку на победу «Наполи» с форой 1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данное событие составит 2.05.

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