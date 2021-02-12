«Наполи» — «Ювентус». Прогноз на матч чемпионата Италии (13.02.2021)

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сегодня, 03:39

«Наполи» и «Ювентус» сойдутся в очной встрече в рамках 22-го тура итальянской Серии А.

Ставки букмекеров

В матче, который пройдет в Неаполе, букмекеры отдают предпочтение «Ювентусу». Поставить на победу «старой синьоры» БК Мелбет предлагает по коэффициенту 2.12. Шансы «Наполи» взять три очка оценены в 3.78, ничья идет за 3.56.

На результативность встречи выставлена практически равная линия. Тотал меньше (2,5) голов идет за 1.97, больше – 1.98.

Форма команд

10 февраля «Наполи» завершил выступления в Кубке Италии. После домашней ничьей с «Аталантой» (0:0) подопечные Дженнаро Гаттузо уступили сопернику в Бергамо со счетом 1:3 и покинули турнир на полуфинальной стадии. В чемпионате страны «Наполи» тоже не может похвастаться успехами. В прошлом туре «партенопеи» проиграли в гостях «Дженоа», потерпев седьмое поражение в сезоне. От зоны Лиги чемпионов неаполитанцы отстают на три очка, располагаясь на шестом месте.

«Ювентус» успешно решил задачу с выходом в финал Кубка. Обыграв «Интер» в гостях со счетом 2:1, клуб из Турина отстоял преимущество в домашней игре (0:0). Теперь подопечные Андреа Пирло должны переключаться на чемпионат, где они базируются на третьем месте с отставанием от лидирующего «Милана» в семь очков. В прошлом туре Серии A «Ювентус» спокойно обыграл «Рому» (2:0), продлив победную серию в лиге до трех поединков.

20 января «Ювентус» победил «Наполи» в матче за Суперкубок Италии (2:0). До этого неаполитанцы переиграли соперника в финале Кубка прошлого сезона (1:0) и в чемпионате (2:1).

Информация для ставок

«Наполи» выиграл четыре из пяти последних матчей на своем поле

«Ювентус» побеждал в четырех из пяти прошлых гостевых поединков

В двух последних очных встречах в Неаполе соперники обменивались забитыми голами

Прогноз

Очные встречи «Наполи» и «Ювентуса» всегда проходят в упорной борьбе. Эта встреча не должна стать исключением из правил. Хозяева и гости мотивированны побеждать, и поэтому стоит ожидать активных действий от команд в атаке.

Предлагаем взять ставку на «обе забьют – да» с коэффициентом 1.79 в букмекерской конторе Мелбет.