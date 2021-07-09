«Нефтехимик» — «Олимп-Долгопрудный». Прогноз на матч ФНЛ (10.07.2021)

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вчера, 19:04

В первом туре ФНЛ «Олимп-Долгопрудный» приедет в гости к «Нефтехимику». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явным фаворитом поединка букмекеры выделяют «Нефтехимик». Взять их победу можно по коэффициенту 1.55, в случае победы гостей зайдет коэффициент 6.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.76.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече можно взять по коэффициенту 2.17. Тотал меньше 2.5 букмекеры предлагают за 1.68. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.26.

Форма команд

«Нефтехимик», который подписал игрока «Уфы», готовился к старту чемпионата, проводя товарищеские матчи, результаты которых очень приятны болельщикам клуба. Сначала была ничья с «Текстильщиком» (1:1), а дальше последовали две уверенные победы над «Шинником» (2:0) и «Спартаком-2» (3:1). Коллектив готов к чемпионату.

«Олимп-Долгопрудный» провел больше контрольных поединков в рамках подготовки, чем соперник, поэтому, возможно, будет выглядеть чуть более сыгранным в первом матче сезона. В крайних товарищеских поединках играли с «Химками», которые были обыграны (1:0), а также проиграли дважды «Волгарю» (1:2) и (0:1).

Информация для ставок

• «Нефтехимик» проиграл всего одну игру из последних тринадцати

• «Олимп-Долгопрудный» забивает в 10 из 11 крайних поединков

• Четыре из шести последних матчей «Нефтехимика» завершились результатом ТМ 2.5

• «Олимп-Долгопрудный» проиграл две встречи из крайних трех

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.68.