«НЕК Неймеген» — «Волендам». Прогноз на матч первого дивизиона Нидерландов (15.03.2021)

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вчера, 16:45

«Неймеген» сыграет против «Волендама» в рамках 30-го тура первого дивизиона Нидерландов. Матч будет сыгран 15 марта 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Актуальная ставка в этом матче — победа «Неймегена» по коэффициенту 2.35. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.40 и на победу «Волендама» по 2.80.

Форма команд

«Неймеген» идет на шестой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 53 пункта. В нынешнем сезоне команда выиграла 16 поединков, пять раз сыграла вничью и проиграла в семи матчах. В последних матчах «Неймеген» очень хорош и регулярно набирает по три пункта. «Волендаму» стоит опасаться нынешней формы «Неймегена».

«Волендам» находится на седьмой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 47 пунктов. Отставание от «Неймегена» — шесть баллов. «Волендам» выиграл 13 поединков, восемь раз сыграл вничью и проиграл в семи матчах. Клуб в последних матчах играет не лучшим образом, часто теряет очки и в этом плане уступает «Неймегену». В очной встрече команде будет тяжело.

Информация для ставок

«Неймеген» победил в четырех матчах кряду

«Волендам» не победил только в двух матчах из последних пяти

«Волендам» забил 14 мячей в последних пяти матчах

Прогноз

Букмекеры рекомендуют сделать ставку на 2-3 гола в первом тайме по коэффициенту 2.60. Также можно сделать ставку на победу «Волендама» и обе забьют по коэффициенту 4.80. Это будет интересный и насыщенный на голевые события матч.

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