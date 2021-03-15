«НЕК Неймеген» — «Волендам». Прогноз на матч первого дивизиона Нидерландов (15.03.2021)

«Неймеген» сыграет против «Волендама» в рамках 30-го тура первого дивизиона Нидерландов. Матч будет сыгран 15 марта 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.
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1 : 0
завершен
вчера, 22:00
Ставки букмекеров
Актуальная ставка в этом матче — победа «Неймегена» по коэффициенту 2.35. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.40 и на победу «Волендама» по 2.80.
Форма команд
«Неймеген» идет на шестой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 53 пункта. В нынешнем сезоне команда выиграла 16 поединков, пять раз сыграла вничью и проиграла в семи матчах. В последних матчах «Неймеген» очень хорош и регулярно набирает по три пункта. «Волендаму» стоит опасаться нынешней формы «Неймегена».
«Волендам» находится на седьмой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 47 пунктов. Отставание от «Неймегена» — шесть баллов. «Волендам» выиграл 13 поединков, восемь раз сыграл вничью и проиграл в семи матчах. Клуб в последних матчах играет не лучшим образом, часто теряет очки и в этом плане уступает «Неймегену». В очной встрече команде будет тяжело.
Информация для ставок
- «Неймеген» победил в четырех матчах кряду
- «Волендам» не победил только в двух матчах из последних пяти
- «Волендам» забил 14 мячей в последних пяти матчах
Прогноз
Букмекеры рекомендуют сделать ставку на 2-3 гола в первом тайме по коэффициенту 2.60. Также можно сделать ставку на победу «Волендама» и обе забьют по коэффициенту 4.80. Это будет интересный и насыщенный на голевые события матч.
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