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«Ницца» — «Монпелье». Прогноз на матч чемпионата Франции (25.04.2021)

сегодня, 02:16

«Ницца» и «Монпелье» проведут очную встречу в рамках 34-го тура Лиги 1. Вашему вниманию прогноз и обзор линии букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

В этой встрече букмекерская контора Мелбет отдаёт минимальное предпочтение «Монпелье». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.69. Победа «Ниццы» оценивается в 2.88. Ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.36.

Также букмекеры полагают, что игра на стадионе «Альянс Ривьера» получится результативной. Поставить на ТБ (2,5) можно по коэффициенту 1.83, ТМ (2,5) – 2.02.

Форма команд

«Ницца» проводит неудачный сезон в чемпионате Франции. «Орлы» не смогли включиться в борьбу за еврокубки из-за отсутствия стабильности. Сейчас команда идет на десятом месте, отставая от первой пятерки на 12 очков. В последнем туре первенства «Ницца» проиграла худшей команде лиги «Дижону» (0:2). До этого «Ницца» не проигрывала в шести турах кряду, одержав четыре победы и два раза сыграв вничью. В данной серии отметим крупную победу над «Марселем» (3:0).

«Монпелье» идет на 8-м месте в Лиге 1, опережая «Ниццу» на 4 очка. «Паладины» еще не потеряли шансы финишировать в Топ-5. Три последних матча в Лиге 1 сегодняшние гости свели к ничейными исходам, поделив очки с «Лиллем» (1:1), «Марселем» (3:3) и «Анже» (1:1). Также «Монпелье» на этой неделе вышел в полуфинал Кубка Франции, обыграв в гостях «Кане Руссийон» (2:1).

Информация для ставок

  • В двух предыдущих очных встречах команды обменивались забитыми голами
  • В пяти из шести прошлых гостевых матчей «Монпелье» сыграла ставка «обе забьют»
  • «Монпелье» не проигрывал в 11 предыдущих турах чемпионата Франции

Прогноз

Матч примерно равных по силе команд, которые любят и умеют атаковать. При этом у «Ниццы» и «Монпелье» есть определенные проблемы в защите, которая стабильно допускает результативные ошибки. Предлагаем сыграть ставку «обе забьют – да» с коэффициентом 1.75 в БК Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.09 1.81 1.65 2.37
Лига Ставок 2.04 1.78 1.62 2.30
Мелбет 2.10 1.85
1XBET 3.04 1.38 2.75 1.40 1.62 2.31
BetBoom 3.16 1.38 2.04 1.83 1.63 2.36
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 04:19
Возможна ничья
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