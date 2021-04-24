«Ницца» — «Монпелье». Прогноз на матч чемпионата Франции (25.04.2021)

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сегодня, 02:16

«Ницца» и «Монпелье» проведут очную встречу в рамках 34-го тура Лиги 1. Вашему вниманию прогноз и обзор линии букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

В этой встрече букмекерская контора Мелбет отдаёт минимальное предпочтение «Монпелье». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.69. Победа «Ниццы» оценивается в 2.88. Ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.36.

Также букмекеры полагают, что игра на стадионе «Альянс Ривьера» получится результативной. Поставить на ТБ (2,5) можно по коэффициенту 1.83, ТМ (2,5) – 2.02.

Форма команд

«Ницца» проводит неудачный сезон в чемпионате Франции. «Орлы» не смогли включиться в борьбу за еврокубки из-за отсутствия стабильности. Сейчас команда идет на десятом месте, отставая от первой пятерки на 12 очков. В последнем туре первенства «Ницца» проиграла худшей команде лиги «Дижону» (0:2). До этого «Ницца» не проигрывала в шести турах кряду, одержав четыре победы и два раза сыграв вничью. В данной серии отметим крупную победу над «Марселем» (3:0).

«Монпелье» идет на 8-м месте в Лиге 1, опережая «Ниццу» на 4 очка. «Паладины» еще не потеряли шансы финишировать в Топ-5. Три последних матча в Лиге 1 сегодняшние гости свели к ничейными исходам, поделив очки с «Лиллем» (1:1), «Марселем» (3:3) и «Анже» (1:1). Также «Монпелье» на этой неделе вышел в полуфинал Кубка Франции, обыграв в гостях «Кане Руссийон» (2:1).

Информация для ставок

В двух предыдущих очных встречах команды обменивались забитыми голами

В пяти из шести прошлых гостевых матчей «Монпелье» сыграла ставка «обе забьют»

«Монпелье» не проигрывал в 11 предыдущих турах чемпионата Франции

Прогноз

Матч примерно равных по силе команд, которые любят и умеют атаковать. При этом у «Ниццы» и «Монпелье» есть определенные проблемы в защите, которая стабильно допускает результативные ошибки. Предлагаем сыграть ставку «обе забьют – да» с коэффициентом 1.75 в БК Мелбет.