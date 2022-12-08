Нидерланды – Аргентина. Прогноз на матч чемпионата мира (09.12.2022)

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вчера, 07:41

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение в этом поединке южноамериканской команде. На победу сборной Аргентины принимают ставки по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.15, а победа Нидерландов принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 3.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.5. Если игроку кажется, что голов будет меньше, есть ставка ТМ 2.5 по коэффициенту 1.55. Ставка на «обе забьют» составляет 2.1.

Форма команд

Сборная Нидерландов без особых проблем прошла прошлый раунд турнира, хотя большинство экспертов ожидали более сложный матч. Подопечные Луи Ван Гала на данный момент не встречались с по-настоящему серьезным соперником, поэтому предстоящая встреча станет лакмусовой бумажкой для этой команды и покажет на что она способна с одним из фаворитов. В прошлом матче Нидерланды обыграли США (3:1), а ранее оказались сильнее Катара (2:0).

Для сборной Аргентины не все складывалось так легко на этом турнире. Поражение в первом туре, сложная борьба во втором и не самый уверенный счет в 1/8 финала – все это заставляет задуматься болельщиков. Тем не менее, они верят в своего лидера и остальную команду и являются фаворитами в игре с Нидерландами, что выйдут доказывать уже на поле. Два последних матча Аргентины завершились победами над Польшей (2:0) и Австралией (2:1).

Информация для ставок

Сборная Нидерландов выиграла восемь последних матчей при двух ничейных результатах

Сборная Аргентины не уходит с поля без забитого мяча на протяжении последних 13 поединков

Аргентина не выиграла ни одного из семи последних матчей у Нидерландов в основное время

Три последних встречи между сборными завершились тоталом меньше 1.5 мяча

Прогноз

Предстоящий поединок является очень сложным для определения победителя, поэтому предлагаем сыграть тотал меньше 2.5 мячей, опираясь на статистику. Сделать такой выбор можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.