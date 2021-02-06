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«Ним» — «Монако». Прогноз на матч французской Лиги 1 (07.02.2021)

сегодня, 16:58

«Ним» сыграет с «Монако» в рамках 24-го тура французской Лиги 1. Этот поединок состоится 7 февраля 2021 года. Букмекеры БК Фонбет поделились котировками на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
8.544.791.43
Fonbet 8.00 4.50 1.43
Мелбет 8.10 5.25 1.42
Лига ставок 7.60 5.00 1.39
Pin-up 8.00 4.70 1.42

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры дают следующие коэффициенты: победа «Монако» — 1.43. Ничейный исход — 4.50, а триумф «Нима» — 8.00. Такие котировки можно объяснить хорошей формой гостей, которые не хотят сбавлять обороты.

Форма команд

«Ним» замыкает турнирную таблицу французской Лиги 1. У клуба 15 пунктов в активе и ужасная игровая форма. В последнее время «Ниму» очень тяжело стало побеждать, клуб все чаще проигрывает и не набирает очков. Также команда аномально много пропускает, у нее худший показатель пропущенных мячей в нынешнем сезоне.

«Монако» Нико Ковача демонстрирует неплохой футбол в нынешнем сезоне. Клуб много забивает и находится на четвертой строчке в таблице. Сейчас у «Монако» 45 пунктов в активе. Сейчас есть все предпосылки к тому, что «Монако» может попасть в Лигу чемпионов УЕФА.

Информация для ставок

  • «Ним» пропустил 47 мячей в нынешнем сезоне — худший показатель Лиги 1
  • «Монако» выиграл пять матчей кряду
  • «Ним» выиграл лишь один матч из пяти последних

Прогноз

В этом матче стоит поставить на то, что тотал забитых мячей будет больше трех — коэффициент 1.80.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Монпелье» — «Дижон».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
8.544.791.43
Fonbet 8.00 4.50 1.43
Мелбет 8.10 5.25 1.42
Лига ставок 7.60 5.00 1.39
Pin-up 8.00 4.70 1.42
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:00
Гости должны победить
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