«Ним» — «Монако». Прогноз на матч французской Лиги 1 (07.02.2021)

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сегодня, 16:58

«Ним» сыграет с «Монако» в рамках 24-го тура французской Лиги 1. Этот поединок состоится 7 февраля 2021 года. Букмекеры БК Фонбет поделились котировками на грядущий матч.

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры дают следующие коэффициенты: победа «Монако» — 1.43. Ничейный исход — 4.50, а триумф «Нима» — 8.00. Такие котировки можно объяснить хорошей формой гостей, которые не хотят сбавлять обороты.

Форма команд

«Ним» замыкает турнирную таблицу французской Лиги 1. У клуба 15 пунктов в активе и ужасная игровая форма. В последнее время «Ниму» очень тяжело стало побеждать, клуб все чаще проигрывает и не набирает очков. Также команда аномально много пропускает, у нее худший показатель пропущенных мячей в нынешнем сезоне.

«Монако» Нико Ковача демонстрирует неплохой футбол в нынешнем сезоне. Клуб много забивает и находится на четвертой строчке в таблице. Сейчас у «Монако» 45 пунктов в активе. Сейчас есть все предпосылки к тому, что «Монако» может попасть в Лигу чемпионов УЕФА .

Информация для ставок

«Ним» пропустил 47 мячей в нынешнем сезоне — худший показатель Лиги 1

«Монако» выиграл пять матчей кряду

«Ним» выиграл лишь один матч из пяти последних

Прогноз

В этом матче стоит поставить на то, что тотал забитых мячей будет больше трех — коэффициент 1.80.

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