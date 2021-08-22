«Нижний Новгород» — «Ростов». Прогноз на матч РПЛ (22.08.2021)

«Нижний Новгород» примет «Ростов» в матче пятого тура РПЛ. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.
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1 : 2
завершен
вчера, 18:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Ростов». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.55. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.10 и на победу хозяев по 3.00.
Форма команд
«Нижний Новгород» неплохо ворвался в РПЛ. Клуб набрал семь баллов и расположился на шестой строчке в турнирной таблице. В активе команды — две победы, одна ничья и одно поражение. Клуб забил пять голов и пропустил четыре мяча.
«Ростов» расположился на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — один балл. Команду сильно штормит в начале сезона, клуб уже покинул главный тренер Валерий Карпин, которого сменил Юрий Семин. «Ростов» проиграл три поединка и один раз сыграл вничью. Клуб забил всего один гол и пропустил семь мячей.
Информация для ставок
● «Ростов» не побеждает пять матчей кряду
● «Нижний Новгород» выиграл два матча из последних пяти
● «Ростов» пропускает как минимум один мяч пять игр кряду
Прогноз
«Нижний Новгород» и «Ростов» не могут похвастаться хорошей атакой, с обороной у них также серьезные проблемы. В этом поединке стоит присмотреться к ставке на победу «Нижнего» или ничейный исход по 1.50 и на то, что только одна команда забьет по 2.15.
Также букмекеры предложили внушительный коэффициент на победу «Беерсхот-Вилрийк» в матче с «Брюгге».