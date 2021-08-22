«Нижний Новгород» — «Ростов». Прогноз на матч РПЛ (22.08.2021)

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вчера, 09:20

«Нижний Новгород» примет «Ростов» в матче пятого тура РПЛ . Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Ростов». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.55. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.10 и на победу хозяев по 3.00.

Форма команд

«Нижний Новгород» неплохо ворвался в РПЛ . Клуб набрал семь баллов и расположился на шестой строчке в турнирной таблице. В активе команды — две победы, одна ничья и одно поражение. Клуб забил пять голов и пропустил четыре мяча.

«Ростов» расположился на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — один балл. Команду сильно штормит в начале сезона, клуб уже покинул главный тренер Валерий Карпин, которого сменил Юрий Семин. «Ростов» проиграл три поединка и один раз сыграл вничью. Клуб забил всего один гол и пропустил семь мячей.

Информация для ставок

● «Ростов» не побеждает пять матчей кряду

● «Нижний Новгород» выиграл два матча из последних пяти

● «Ростов» пропускает как минимум один мяч пять игр кряду

Прогноз

«Нижний Новгород» и «Ростов» не могут похвастаться хорошей атакой, с обороной у них также серьезные проблемы. В этом поединке стоит присмотреться к ставке на победу «Нижнего» или ничейный исход по 1.50 и на то, что только одна команда забьет по 2.15.

Также букмекеры предложили внушительный коэффициент на победу «Беерсхот-Вилрийк» в матче с «Брюгге».