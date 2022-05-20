«Нижний Новгород» — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России (21.05.2022)

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20 мая 2022, 11:07

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Зенит», на который можно поставить в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.3. Выбрать победу хозяев можно по 2.95, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.

Форма команд

«Нижний Новгород» давно не побеждает в чемпионате и сейчас буквально завис над зоной вылета. У коллектива 30 набранных баллов, что на один пункт больше, чем у соперников из «красной» зоны. Приезд в последнем туре чемпионат России осложняет задачу футболистов, однако шансы зацепиться за очки, против не самого мотивированного соперника определенно будут. В прошлом туре «Нижний Новгород» сыграл вничью с «Сочи», а ранее проиграл «Ахмату» (0:1).

«Зенит» уже несколько туров играет в свое удовольствие, ведь чемпионство команда оформила уже достаточно давно. В активе питерского клуба 65 баллов, что на 12 очков больше, чем у ближайших соперников. В предстоящей игре чемпион России не будет поддаваться, однако и полной самоотдачи с жесткими стыками от футболистов ждать не стоит. Два последние матчи «Зенита» завершились ничьей со «Спартаком» (1:1) и минимальной победой над «Химками» (1:0).

Информация для ставок

«Зенит» выиграл только три выездные встречи из десяти последних в основное время

«Нижний Новгород» одержал всего одну победу в десяти последних матчах чемпионата России

Матч первого круга между клубами завершился разгромом от «Зенита» со счетом (5:1)

Прогноз

«Нижнему Новгороду» нужны очки и мы предполагаем, что команда сможет совершить небольшой подвиг и заработать важные три балла. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.95 в букмекерской конторе Фонбет.